Une nouvelle page se tourne pour Tekken 8 : Kohei Ikeda quitte Bandai Namco

Après le départ de Katsuhiro Harada il y a quelques mois, une autre figure majeure de Tekken quitte Bandai Namco. Kohei Ikeda, alias Nakatsu, a officiellement annoncé son départ de Bandai Namco Entertainment après vingt années passées au sein de l’entreprise japonaise. Mais qu’est-ce qui s’est passé ? Réponse dans les prochaines lignes.

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Un départ sans destination…pour le moment

La nouvelle a été révélée directement par le Kohei “Nakatsu” Ikeda lui-même sur son compte X. Dans son message, le développeur revient avec émotion sur un parcours qui l’a vu contribuer à plusieurs titres majeurs du catalogue de l’éditeur, tout en remerciant ses collègues ainsi que les millions de joueurs qui ont accompagné son aventure.

“En repensant à ces 20 dernières années au sein de l’entreprise, je me souviens de mes premiers pas dans le développement de jeux avec Soulcalibur IV”, déclare le développeur. Plus tard, j’ai eu l’opportunité de travailler sur la série Tekken, une franchise qui a eu un impact considérable sur ma vie et à laquelle j’avais toujours espéré pouvoir un jour rendre la pareille. Être entouré de mentors et de collègues passionnés et incroyablement talentueux, et nous consacrer corps et âme au développement de jeux ensemble, reste l’une des expériences les plus chères de ma vie.”

“Même si mon rôle à la tête de l’équipe en tant que directeur du jeu touche à sa fin, les valeurs qui me sont chères, à moi personnellement comme au projet Tekken ne changeront jamais. J’ai confié ces valeurs, ainsi que le flambeau, à l’incroyable équipe qui continuera à façonner l’avenir de Tekken. Tout en me réjouissant de l’avenir de Tekken et de la communauté des jeux de combat, je continuerai également à relever de nouveaux défis en tant que développeur de jeux. »

“J’espère que nos chemins se croiseront à nouveau un jour.”

“Get ready to the next battle !!!”

Announcement:

After 20 incredible years, I have left Bandai Namco Studios.

Thank you all for your support.



【ご報告】

バンダイナムコスタジオを退職いたしました。20年間、本当にありがとうございました。#TEKKEN #TEKKEN8 #鉄拳8 pic.twitter.com/3Xip9DOy5z — Kohei Ikeda（Nakatsu） (@nkt_dreamer) June 1, 2026

Si Kohei Ikeda a confirmé son départ, il reste pour l’heure discret concernant la suite de sa carrière. Quant à son éventuel futur employeur ou sur un éventuel projet en cours de développement, c’est encore un secret.

Après Harada, une nouvelle page se tourne pour Tekken 8

Le départ de Kohei Ikeda intervient dans un contexte particulier pour la franchise. Quelques mois plus tôt, une autre figure historique de Tekken avait déjà quitté Bandai Namco : Katsuhiro Harada. Véritable architecte de la série depuis ses débuts, Harada avait annoncé son départ de l’éditeur à la fin de l’année 2025 avant de rejoindre VS Studio, une nouvelle structure développée en partenariat avec SNK.

Avec les départs successifs de Harada puis de Nakatsu, Bandai Namco perd deux des personnalités les plus influentes ayant façonné l’évolution de la licence. Même si Tekken 8 continue de bénéficier d’un suivi actif, ces mouvements témoignent d’une période de transition importante pour l’avenir de la série.

Reste désormais à savoir qui prendra le relais pour guider les prochaines années de Tekken 8.