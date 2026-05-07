SoulCalibur vous manque ? Son alter ego, Kingdom Heroes: Arena, pourra vous intéresser ! 

C’est sûr, après le flop de SoulCalibur VI, on n’est pas prêt d’accueillir un septième opus de si tôt. Mais ce qui est sûr aussi, c’est que Bandai Namco n’est pas le seul à faire du bon SoulCalibur. Si vous êtes fans de la série, USERJOY Technology a alors un nouveau jeu de combat à vous proposer. Il s’appelle Kingdom Heroes: Arena, et oui, c’est du SoulCalibur…en version asiatique. Plus de détails ci-dessous.

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Kingdom Heroes: Arena, c’est quoi ?

Connue jusqu’ici pour ses jeux orientés stratégie et guerre de masse en Asie, la licence Kingdom Heroes change radicalement de registre en incarnant un jeu de combat en 3D. Kingdom Heroes: Arena de son nom, il se compose d’un roster mettant en scène plusieurs figures emblématiques de l’ère des Trois Royaumes. Parmi elles on peut citer Guan Yu, Lü Bu, Zhao Yun, Xiahou Dun, Diao Chan ou encore Sun Shangxiang. Chaque personnage dispose de son propre style de combat et d’armes spécifiques, avec une forte emphase sur le duel et la mise en scène.

Côté gameplay, difficile de ne pas penser à SoulCalibur en découvrant les premières images de la dernière démo. Kingdom Heroes: Arena mise lui aussi sur des combats en arène, des affrontements à l’épée ou à la lance, et des déplacements en 3D. Selon le studio taïwanais USERJOY Technology, le titre proposerait également plusieurs mécaniques dynamiques. On peut notamment changer d’arme en plein combat, avec des mécaniques de guard break, de stagger et un super move déclenchable en fin de vie. Le tout, avec un système pensé pour être accessible, mais technique à maîtriser.

Si Kingdom Heroes: Arena vous intéresse, vous pouvez voir un aperçu de son gameplay dans la vidéo ci-dessous :

À ce jour, Kingdom Heroes: Arena est confirmé sur PC via Steam, PS5, iOS et Android. En revanche, aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée. La page Steam affiche pour le moment un simple “To be announced”.