Cognex In-Sight 3900 : des performances exceptionnelles pour l’industrie

Cognex lance une révolution dans l’inspection industrielle avec son nouveau système In-Sight 3900. Ce système utilise la vision IA embarquée pour offrir rapidité et précision sans besoin d’ordinateur externe. Grâce à cette innovation, les fabricants peuvent améliorer la qualité de leurs produits tout en simplifiant leur process.

l’In-Sight 3900 : une nouvelle génération de vision IA industrielle

Le In-Sight 3900 marque une avancée majeure dans la vision industrielle. Il est optimisé par Qualcomm et intègre les dernières technologies d’IA de Cognex. Ce système fonctionne en périphérie de manière totalement autonome et sans compromis entre la vitesse et la précision. Cela signifie qu’il s’installe facilement sur les chaînes sans perturber le flux de production.

des performances inégalées pour l’inspection à grande vitesse

Cognex a conçu l’In-Sight 3900 pour répondre aux exigences des industries les plus rapides. Ce système réalise des inspections jusqu’à quatre fois plus rapides que les modèles précédents. Il prend en charge une résolution jusqu’à 25 mégapixels pour détecter les moindres défauts. L’exécution en temps réel garantit une détection instantanée, même à très haute cadence. De plus, son architecture bi-Ethernet assure une connectivité fiable avec tous les équipements industriels.

fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins des fabricants

Grâce à ses outils d’IA périphérique et d’IA de pointe, le In-Sight 3900 s’adapte à toutes les applications. Sa plateforme permet de :

Déployer rapidement des solutions stables.

Gérer des cas complexes grâce à l’IA avancée.

Simplifier la maintenance grâce à un fonctionnement sans PC externe.

Ce système s’intègre aussi dans l’écosystème Cognex OneVision. Ainsi, il permet aux fabricants de développer des modèles IA centralisés, mais de les exécuter localement, pour un gain de temps précieux.

En résumé, l’In-Sight 3900 ouvre la voie à une nouvelle ère pour l’inspection industrielle. Il offre aux fabricants une solution rapide, précise et simple à déployer. Les innovations de Cognex améliorent la qualité des productions, tout en simplifiant le quotidien des équipes. L’industrie gagne en performance, sans sacrifier la fiabilité.

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