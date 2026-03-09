La connectivité 5G accessible à tous grâce aux nouveautés TCL

La connectivité 5G accessible devient aujourd’hui une réalité grâce à TCL. Lors du MWC26 à Barcelone, la marque a présenté une nouvelle gamme de produits conçus pour rendre la 5G abordable. Avec ces innovations, TCL vise à toucher chaque foyer et tous les utilisateurs, même ceux qui n’avaient pas accès à la 5G jusqu’à présent.

Des solutions innovantes pour démocratiser la connectivité 5G

TCL met en avant des appareils 5G d’entrée de gamme qui allient performance et prix réduit. Le TCL 5G CPE B50 offre des vitesses très rapides, jusqu’à 5,47 Gbit/s. Grâce à la technologie avancée MIMO 4×4 et au Wi-Fi 7, ce produit apporte une connexion stable et performante dans toute la maison. Ce routeur prend en charge jusqu’à 128 appareils, parfait pour les familles nombreuses ou les bureaux.

TCL dévoile ses nouveaux dispositifs 5G lors du MWC26

Au salon MWC26, TCL a aussi présenté le B50 Pro, un appareil mobile Wi-Fi 5G conçu pour la mobilité. Léger et puissant, il propose jusqu’à 17 heures d’utilisation avec une batterie de 5000 mAh. Grâce à son écran tactile, surveiller l’état du réseau devient simple et rapide. Il permet de connecter facilement jusqu’à 32 appareils en déplacement.

Des produits abordables pour accélérer la transition vers la 5G

Outre les appareils mobiles, TCL propose le routeur mesh WR5360 propulsé par le Wi-Fi 7. Sa compatibilité avec EasyMesh R6 garantit une couverture étendue et un réseau robuste dans toute la maison. La sécurité n’est pas oubliée, avec des contrôles parentaux et la protection VPN intégrée. La gestion des appareils se fait via une application ou une interface web très intuitive.

En résumant, TCL démocratise la connectivité 5G en proposant des solutions innovantes, performantes et simples à utiliser. Que ce soit à la maison, au bureau ou en déplacement, la 5G n’a jamais été aussi accessible. Ces nouveaux produits ouvrent ainsi la voie à une expérience Internet plus rapide et plus stable pour tous.

