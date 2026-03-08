Invincible VS dévoile Dupli-Kate : la combattante aux clones rejoint le roster

Et de 15 ! Après avoir accueilli Powerplex, Invincible VS continue d’étoffer son roster avec un nouveau personnage jouable : Dupli-Kate. À travers une bande-annonce de gameplay, les développeurs ont détaillé son style de combat et les mécaniques qui font d’elle l’une des combattantes les plus techniques du jeu.

Quand Dupli-Kate ramène le Kage Bunshin No Jutsu dans Invincible VS…

Dans l’histoire de l’univers Invincible, Dupli-Kate — de son vrai nom Kate Cha —a été repérée très jeune par le gouvernement et formée comme une arme avant de devenir une super-héroïne. Elle a notamment fait partie de Teen Team, puis des Guardians of the Globe, deux équipes majeures de la franchise.

Comme son nom l’indique, Dupli-Kate possède un pouvoir unique : elle peut créer autant de copies d’elle-même qu’elle le souhaite. Chaque clone agit ensuite de manière autonome tout en restant lié télépathiquement à l’originale. Et dans Invincible VS, cette capacité de duplication constitue naturellement le cœur de son gameplay.

Les premières séquences de sa bande-annonce montrent un personnage capable d’envahir l’écran grâce à ses clones. Dupli-Kate peut invoquer plusieurs copies au cours de ses attaques, permettant de multiplier les angles d’assaut et d’allonger ses combos.

Ces clones ne servent pas seulement à attaquer. Ils peuvent également absorber certains coups à la place du personnage principal, permettant à l’original de maintenir la pression sur l’adversaire. Cependant, utiliser les clones n’est pas sans conséquence pour Dupli-Kate : à chaque fois qu’elle déclenche cette technique dans Invincible VS, elle consomme une petite portion de sa barre de vie.

Néanmoins, vous pouvez récupérer cette santé si les copies reviennent vers le personnage principal. En revanche, si un clone est détruit par l’adversaire avant d’être réabsorbé, la perte de vie devient permanente. Cette mécanique introduit donc un véritable système risque / récompense, obligeant les joueurs à choisir entre agressivité maximale et gestion prudente de leurs ressources.

Regardez :

Invincible VS sortira le 30 avril 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. D’ici là, d’autres combattants devraient encore être révélés.