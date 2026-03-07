Le stockage IA Longsys impressionne avec des innovations majeures au MWC 2026

Le stockage IA évolue à grande vitesse, transformant nos usages mobiles et connectés. Cette année, au MWC 2026 à Barcelone, Longsys a marqué les esprits avec ses innovations. L’entreprise présente des solutions performantes et adaptées aux besoins toujours plus exigeants de l’IA embarquée. Découvrons ensemble comment Longsys façonne l’avenir du stockage intelligent.

Les innovations Longsys pour le stockage IA au MWC 2026

À l’occasion du salon, Longsys dévoile une gamme complète de produits dédiés au stockage IA mobile. Ces solutions sont pensées pour les smartphones, les technologies portables et les PC conçus pour l’IA. L’objectif : passer d’une simple mémoire à des systèmes de stockage haute performance. Grâce à une expertise poussée, Longsys propose des solutions intégrées, efficaces et prêtes pour l’avenir.

Des solutions de stockage performantes pour appareils mobiles IA

Les nouveaux produits UFS de Longsys utilisent la technologie HLC exclusive. Celle-ci optimise la gestion des données, réduisant les besoins en DRAM et les coûts. De plus, l’intégration de la technologie pTLC permet de mieux équilibrer capacité, performance et endurance. Résultat : des smartphones, tablettes et robots incarnés encore plus performants et réactifs, tout en maîtrisant la consommation d’énergie.

Stockage ultra-compact et haute performance pour technologies IA

Pour les montres et lunettes connectées, Longsys propose les nouvelles solutions ePOP5x, ePOP4x et Subsize eMMC. La ePOP5x se distingue par son épaisseur ultra-fine de 0,52 mm et double la vitesse de DRAM. Ces solutions offrent aussi des capacités flexibles et consomment peu d’énergie, idéales pour les objets connectés intelligents.

En résumé, Longsys bouscule le secteur du stockage IA avec ses innovations variées. Du mobile au PC, l’entreprise répond aux défis de l’intelligence artificielle embarquée. Son écosystème complet de mémoire montre que la marque continue d’innover pour offrir des solutions toujours plus intégrées et performantes, prêtes à relever les enjeux de demain.

