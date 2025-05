Solidcom SE Pro : la nouvelle solution sans fil performante et fiable

Solidcom SE Pro arrive sur le marché avec des innovations qui vont révolutionner la communication sans fil. Ce nouvel interphone professionnel est conçu pour tous ceux qui exigent fiabilité, confort et technologie de pointe. Découvrons ses solutions adaptées aux besoins actuels des équipes sur le terrain.

Les principales innovations technologiques du Solidcom SE Pro

Le Solidcom SE Pro impressionne par sa bande de fréquence de 1,9 GHz. Cette technologie permet une communication stable et une latence très faible, idéale lors des tournages ou des évènements en direct. Son système multicanal autorise jusqu’à 11 utilisateurs de discuter simultanément, renforçant la collaboration. Grâce à la technologie d’annulation du bruit ambiant (ENC), le son reste clair, même dans les environnements bruyants. De plus, la portée de 400 mètres ouvre le champ d’action, sans craindre les pertes de signal. Enfin, son antenne omnidirectionnelle optimise la transmission, quelle que soit la position de l’appareil.

Un interphone sans fil dédié aux professionnels exigeants

Ce modèle s’adapte parfaitement à des secteurs variés, comme le cinéma, les événements ou les opérations maritimes. Solidcom SE Pro limite efficacement les interférences grâce à sa technologie de saut automatique de fréquence. Les équipes peuvent donc compter sur une communication fiable dans des conditions difficiles, y compris en extérieur ou près de la mer. Sa compatibilité avec les casques 3,5 mm offre une grande liberté d’utilisation, répondant à toutes les préférences.

Confort, autonomie et flexibilité pour des usages intensifs

Le Solidcom SE Pro est pensé pour une utilisation continue et confortable. Il se distingue par son poids léger (moins de 186 grammes), parfait pour de longues sessions sans fatigue. Son système de batterie interchangeable et la recharge USB-C permettent de l’utiliser sur de longues périodes, sans interruption. Les utilisateurs peuvent passer d’une batterie à l’autre rapidement et connecter une batterie externe si besoin. Le casque assure également une grande facilité d’installation : le pré-appairage permet de l’utiliser dès sa sortie de la boîte. Il suffit d’abaisser le micro pour commencer à communiquer instantanément.

Avec le Solidcom SE Pro, Hollyland démontre son savoir-faire en matière de solutions de communication sans fil. Cet interphone allie performance, robustesse et confort pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants. Disponible dès maintenant, il s’impose déjà comme le choix de référence pour les équipes à la recherche d’un interphone fiable, flexible et moderne.

