Cyberpunk 2077 : la suite du jeu est en route, et comportera une nouvelle mégalopole 

En 2022, CD Projekt Red avait confirmé qu’une suite de Cyberpunk 2077 était en préparation, sans dévoiler plus de détails. Portant le nom de code Project Orion, le projet est entre les mains des studios CD Projekt de Boston et de Vancouver…et c’est tout ce qu’on sait. Mais aujourd’hui, le créateur de Cyberpunk lui-même a décidé de donner un avant-goût de la suite en dévoilant son contenu. Et il n’y est pas allé de main morte !

Cyberpunk 2077 : une “Chicago qui a mal tourné” dans la suite ?

Trois ans après la première révélation de la suite de Cyberpunk 2077, le créateur de l’IP Cyberpunk Mike Pondsmith a profité de la conférence Digital Dragons 2025 pour donner des nouvelles sur Project Orion. Le jeu est actuellement en cours de développement aux États-Unis, sous les mains expertes de l’équipe qui a conçu le jeu original et son extension Phantom Liberty.

Durant son interview, Mike Pondsmith a révélé qu’il suit l’évolution du développement d’un œil curieux. “Je ne suis pas aussi directement impliqué, mais je vois les scripts”, a-t-il déclaré. “La semaine dernière, je me suis promené dans les différents services pour voir ce qu’ils avaient. J’ai passé beaucoup de temps à parler à l’un des responsables de l’environnement, et il m’a expliqué comment le nouveau site d’Orion…”

Pondsmith a ensuite officialisé la nouvelle : il y aura une autre ville dans la suite de Cyberpunk 2077. Une autre ville que la fameuse Night City. “…Car il y a une autre ville que nous visitons. Je ne vous en dirai pas plus, mais il y a une autre ville que nous visitons. Night City est toujours là”. Puis, il poursuit : “Je me souviens de l’avoir regardé et m’être dit : ‘Je comprends l’ambiance que vous recherchez, et ça marche vraiment. Ça ne ressemble pas à Blade Runner, mais plutôt à Chicago qui a mal tourné’. Et je me suis dit : ‘Oui, je vois que ça marche’”.

Cette nouvelle ville laisse donc présager de nouvelles aventures, de nouvelles personnes et de nouvelles intrigues. Pour le moment, on sait peu de choses sur cette suite de Cyberpunk 2077. Toutefois, une chose est sûre, le jeu vise à offrir une immersion totale, avec comme CD Projekt le dit, “des foules les plus réalistes jamais vues dans un jeu vidéo”.