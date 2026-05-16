Raytron Automotive booste la sécurité avec ses innovations infrarouges

Lors du salon Auto China 2026, Raytron Automotive a marqué les esprits. La marque a présenté des innovations qui promettent de transformer la sécurité automobile. Grâce à ses avancées en imagerie thermique infrarouge, Raytron veut rendre la route plus sûre, de jour comme de nuit. Découvrons ensemble ces nouveautés qui parlent à tous les conducteurs.

Raytron Automotive innove avec des caméras thermiques compactes

Raytron Automotive a dévoilé une gamme de caméras thermiques automobiles compactes et performantes.

La Horus640-EN, avec son détecteur infrarouge de 8μm, se distingue. Cette technologie de pointe permet de réduire la taille et le poids des caméras.

La consommation d’énergie s’en trouve diminuée, tout en maintenant une haute qualité d’image. C’est un progrès pour les voitures autonomes, qui peuvent mieux détecter leur environnement même dans des conditions difficiles.

Des performances accrues pour la sécurité des véhicules intelligents

Avec la Horus1280, Raytron offre une imagerie thermique HD en 1280×720. Ce niveau de détail permet une meilleure détection des obstacles, même dans la nuit noire ou sous la brume.

Les conducteurs bénéficient ainsi d’une visibilité accrue face aux dangers potentiels. Les systèmes de sécurité proactive deviennent plus fiables, ce qui rassure tous les usagers de la route.

La vision nocturne et la détection infrarouge accessibles à tous

Raytron Automotive ne s’arrête pas aux innovations technologiques pour les constructeurs. La marque propose le CV301W, un système de vision nocturne infrarouge destiné au grand public.

Facile à installer, il intègre un détecteur thermique de 12μm et des algorithmes d’IA pour repérer précisément piétons et véhicules. Sa connexion Wi-Fi rend l’expérience encore plus pratique pour tous les conducteurs.

Raytron vise aussi à améliorer le quotidien dans l’habitacle grâce à une caméra dédiée à la détection de température infrarouge. Elle permet une climatisation intelligente et un confort sur mesure pour chaque passager.

En résumé, Raytron Automotive redéfinit la sécurité automobile avec des solutions d’imagerie thermique efficaces et abordables.

Ces technologies, présentées au salon Auto China 2026, annoncent une nouvelle ère pour la conduite intelligente.

Grâce à ses innovations, Raytron rend la route plus sûre, que vous soyez un professionnel ou un conducteur du quotidien.

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