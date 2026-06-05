Supermicro DCBBS : une avancée majeure pour les centres de données IA

Supermicro accélère la transformation des centres de données d’IA. Grâce à ses plans directeurs DCBBS, la marque offre des solutions évolutives et efficaces pour répondre aux besoins des entreprises. Les innovations récentes présentées pour les plateformes NVIDIA Vera Rubin NVL72 et HGX Rubin NVL8 promettent des déploiements à grande échelle, du plus compact au plus imposant.

Plans directeurs DCBBS : une architecture évolutive pour l’IA

Les plans directeurs DCBBS de Supermicro sont conçus pour accompagner la croissance des centres de données. De 5 MW à 1 GW, ils répondent à toutes les tailles d’infrastructures. Chaque plan propose une structure modulaire partant d’une unité de 1 152 GPU. Cette évolution permet d’anticiper l’avenir, en ajoutant des blocs selon les besoins. Avec cette approche, Supermicro garantit une performance optimale et une intégration fluide des nouvelles technologies.

Un refroidissement liquide avancé pour centres de données

Supermicro mise sur un refroidissement liquide direct hautement efficace, appelé DLC-2. Cette technologie permet de capturer presque toute la chaleur dégagée, d’optimiser l’efficacité énergétique et de réduire le bruit. Les solutions comprennent des plaques froides, des tours de refroidissement et un liquide spécialisé SMC PG25-A. Pour les installations qui n’ont pas de système de refroidissement liquide, Supermicro propose aussi des options liquide-air. Ainsi, chaque centre de données peut garantir le maintien de ses performances, même avec des charges très élevées.

Gestion centralisée et déploiement accéléré avec Supermicro

L’un des atouts majeurs de Supermicro DCBBS est la gestion simplifiée. L’équipe d’experts Supermicro accompagne chaque client, depuis l’étude du site jusqu’au suivi après l’installation. De plus, le logiciel SuperCloud permet de centraliser le contrôle de l’infrastructure et facilite l’orchestration du cloud multi-tenant. Cette gestion intégrée réduit les délais de déploiement grâce à une forte automatisation et maximise la fiabilité, même sur des projets de très grande ampleur.

En résumé, Supermicro avec ses plans DCBBS pour NVIDIA Vera Rubin révolutionne l’infrastructure des centres de données d’IA. Grâce à une architecture flexible, un refroidissement de pointe et une gestion centralisée, Supermicro offre une solution complète et adaptée à chaque projet, du site le plus modeste à la plus grande usine d’IA.

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