Supermicro INNOVATE! EMEA 2025 : des avancées remarquables pour l’IA et le cloud

Supermicro INNOVATE! EMEA 2025 s’est tenu récemment à Madrid. Cet événement a marqué l’arrivée de nouvelles solutions informatiques pour accompagner la demande croissante en intelligence artificielle, cloud et edge computing. Supermicro démontre une fois de plus sa capacité à proposer des systèmes performants, fiables et écoresponsables.

Les nouveautés Supermicro INNOVATE! EMEA 2025 dévoilées à Madrid

Lors de l’événement, Supermicro a présenté son portfolio élargi avec des serveurs plus puissants. Les nouveaux systèmes intègrent les dernières technologies, notamment les GPU NVIDIA RTX Pro™ et HGX™ B300. L’entreprise propose aussi des solutions de rack NVIDIA GB300 NVL72, idéales pour les entreprises qui souhaitent renforcer la performance de leurs centres de données.

Ces nouveaux produits offrent une efficacité énergétique remarquable. Beaucoup sont équipés du refroidissement liquide, permettant de réduire jusqu’à 40 % la consommation d’énergie. De plus, le design compact s’adapte parfaitement aux environnements où l’espace et le coût sont critiques.

Des solutions IA avancées pour centres de données et périphérie

Supermicro mise sur des systèmes évolutifs adaptés à tous les besoins, du cloud à la périphérie. Les systèmes ARS-111L-FR et ARS-E103-JONX ciblent particulièrement les environnements périphériques, comme les armoires de télécommunication ou les sites industriels. Équipés de processeurs NVIDIA Grace C1 ou Jetson Orin NX, ils offrent une puissance IA significative tout en restant économes en énergie.

Performances adaptées pour l’IA et le big data

Solutions compactes faciles à déployer

Options de connectivité avancées : ethernet, 5G, Wi-Fi

Les entreprises bénéficient ainsi d’une solution flexible capable de gérer différentes charges de travail, tout en optimisant les ressources.

La collaboration Supermicro avec NVIDIA, Intel et AMD

En collaborant avec NVIDIA, Intel et AMD, Supermicro construit des systèmes sur mesure qui répondent à toutes les exigences en matière d’IA et de cloud. L’approche modulaire permet une configuration rapide et simple, en fonction des besoins concrets de chaque client. La série SuperBlade® offre, par exemple, des performances maximales et une consommation réduite, tandis que les MicroBlade® apportent densité et rentabilité.

Conception flexible adaptée à tous types d’applications Optimisation du coût total de possession Engagement pour une informatique verte et respectueuse de l’environnement

Pour conclure, Supermicro INNOVATE! EMEA 2025 illustre parfaitement l’engagement de la marque vers l’innovation, l’efficacité énergétique et l’accompagnement personnalisé des entreprises. Grâce à ses collaborations stratégiques et son offre élargie, Supermicro s’affirme comme un leader incontournable des technologies IA et cloud en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Lisez notre dernier article tech : Talking Flower : Nintendo transforme la fleur parlante de Super Mario Bros. Wonder en objet collector !