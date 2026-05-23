UGREEN innove avec des chargeurs puissants et ultra-compacts séduisants

La mobilité et la puissance sont essentielles au quotidien. UGREEN, pionnier de la technologie, propose une nouvelle gamme de chargeurs et batteries. Elle allie design ultrafin, praticité et efficacité pour répondre aux besoins des utilisateurs mobiles. Découvrez comment ces nouveautés transforment la recharge portable.

Les nouvelles puissances compactes UGREEN pour la mobilité

La gamme Nexode Air séduit avec un chargeur compact 65 W plus petit qu’un boîtier d’AirPods Pro. Grâce à la technologie GaNInfinity™ et à l’architecture Airpyra™, il offre une grande puissance dans un format minimaliste. Ce chargeur vise la note Grade S décernée par TÜV SÜD, garantissant des performances fiables. Son profil réduit est idéal pour les utilisateurs qui bougent au quotidien et veulent un accessoire léger.

Des batteries magnétiques et ultrafines pour tous les usages

La série MagFlow Air propose des batteries externes avec recharge sans fil Qi2. On trouve un modèle de 5 000 mAh, épais de seulement 8,6 mm, qui offre une alimentation d’appoint très discrète. Le modèle de 10 000 mAh ajoute un câble USB-C détachable, pratique pour recharger rapidement plusieurs appareils sans s’encombrer. L’alignement magnétique simplifie l’utilisation, idéal pour la maison, le bureau ou les voyages. Ces batteries misent sur des cellules au lithium ATL, treize couches de protection et la technologie DymondCell™ pour plus de sécurité et de longévité.

Innovation et sécurité : les technologies au cœur d’UGREEN

UGREEN privilégie la sécurité : le contrôle Thermal Guard™ protège la batterie contre la surchauffe. Les produits tiennent compte des normes de sécurité des bagages en cabine. L’utilisateur part en voyage l’esprit tranquille. En plus, la distribution intelligente de l’énergie permet d’alimenter plusieurs appareils de façon efficace et sûre. Ainsi, chacun trouve une solution adaptée à ses besoins, sans compromis sur la puissance ni la sécurité.

En résumé, UGREEN révolutionne la recharge portable avec des produits puissants, compacts et sûrs. Les gammes Nexode Air et MagFlow Air facilitent la vie mobile et encouragent la créativité grâce à leur design personnalisable. Pour tous ceux qui recherchent simplicité et efficacité, c’est une avancée majeure dans l’alimentation des appareils du quotidien.

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