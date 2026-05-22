Pictonico! : ce nouveau jeu mobile de Nintendo transformera vos photos en personnages jouables

Il se peut qu’en dehors des grosses annonces lors des Nintendo Direct, la firme du plombier italien dévoile discrètement des jeux que la plupart des gens ne remarquent même pas. Mais chez Le Café du Geek, on aime découvrir des pépites, et c’est comme ça que nous sommes tombés sur Pictonico!. Ce jeu à la WarioWare est une collection loufoque de “mini-jeux comiques et chaotiques”, qui sortira non pas sur Switch, mais sur mobiles. On vous dit tout !

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Pictonico!, le jeu mobile le plus étrange depuis WarioWare ?

Pour un concept atypique, c’en est une ! Dévoilé le 19 mai dernier, Pictonico! est un jeu mobile qui propose une série de mini-jeux complètement déjanté capable de transformer les photos dans votre galerie en véritables terrains de jeu interactifs. L’ambiance oscille entre humour absurde et gameplay ultra-rapide, rappelant immédiatement l’esprit de WarioWare. Et ce n’est pas un hasard, puisque c’est Intelligent Systems, le studio derrière WarioWare, qui est le développeur de Pictonico!.

Le principe du jeu est simple : Pictonico! utilise directement les photos stockées sur votre smartphone pour créer des mini-jeux dynamiques et humoristiques. Les visages, objets ou décors présents dans les images deviennent des éléments interactifs du gameplay. Les premières images de la bande-annonce annoncent déjà la couleur, avec les joueurs devant par exemple nourrir leur propres photos avec des épis de maïs, transformer leur visage en bébés ou en génie dans la lampe.

Regardez :

En ce qui concerne l’utilisation des photos personnelles, Nintendo précise que les images utilisées par Pictonico! ne seront pas envoyées sur des serveurs externes. Rien à craindre donc côté vie privée, car tout se joue localement sur le smartphone.

Pictonico! sortira sur Android et iOS le jeudi 28 mai 2026. Le jeu adoptera un modèle économique “free-to-start”, donc l’application sera téléchargeable gratuitement sur PlayStore et App Store. Quant au contenu supplémentaire, il sera vendu par volumes, avec le Volume 1 à $5.99 et le Volume 2 à $7.99. Au total, Pictonico! proposera environ 80 mini-jeux.