Actualités

Pictonico! : ce nouveau jeu mobile de Nintendo transformera vos photos en personnages jouables

il y a 6 minutesDernière mise à jour: 22 mai 2026
Temps de lecture 1 minute
Pictonico

Il se peut qu’en dehors des grosses annonces lors des Nintendo Direct, la firme du plombier italien dévoile discrètement des jeux que la plupart des gens ne remarquent même pas. Mais chez Le Café du Geek, on aime découvrir des pépites, et c’est comme ça que nous sommes tombés sur Pictonico!. Ce jeu à la WarioWare est une collection loufoque de “mini-jeux comiques et chaotiques”, qui sortira non pas sur Switch, mais sur mobiles. On vous dit tout ! 

À lire également : Elden Ring sortira-t-il un jour sur Switch 2 ? Kadokawa rassure les joueurs

Pictonico!, le jeu mobile le plus étrange depuis WarioWare ?

Pour un concept atypique, c’en est une ! Dévoilé le 19 mai dernier, Pictonico! est un jeu mobile qui propose une série de mini-jeux complètement déjanté capable de transformer les photos dans votre galerie en véritables terrains de jeu interactifs. L’ambiance oscille entre humour absurde et gameplay ultra-rapide, rappelant immédiatement l’esprit de WarioWare. Et ce n’est pas un hasard, puisque c’est Intelligent Systems, le studio derrière WarioWare, qui est le développeur de Pictonico!.

Le principe du jeu est simple : Pictonico! utilise directement les photos stockées sur votre smartphone pour créer des mini-jeux dynamiques et humoristiques. Les visages, objets ou décors présents dans les images deviennent des éléments interactifs du gameplay. Les premières images de la bande-annonce annoncent déjà la couleur, avec les joueurs devant par exemple nourrir leur propres photos avec des épis de maïs, transformer leur visage en bébés ou en génie dans la lampe.

Regardez : 

En ce qui concerne l’utilisation des photos personnelles, Nintendo précise que les images utilisées par Pictonico! ne seront pas envoyées sur des serveurs externes. Rien à craindre donc côté vie privée, car tout se joue localement sur le smartphone.

Date de sortie et prix

Pictonico! sortira sur Android et iOS le jeudi 28 mai 2026. Le jeu adoptera un modèle économique “free-to-start”, donc l’application sera téléchargeable gratuitement sur PlayStore et App Store. Quant au contenu supplémentaire, il sera vendu par volumes, avec le Volume 1 à $5.99 et le Volume 2 à $7.99. Au total, Pictonico! proposera environ 80 mini-jeux. 

il y a 6 minutesDernière mise à jour: 22 mai 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de Eric

Eric

Rédacteur passionné et spécialiste des dernières tendances technologiques sur Le Café du Geek. Découvrez avec Eric les nouveautés en gaming, gadgets high-tech, et analyses approfondies. Suivez les actualités pour rester à la pointe de l'innovation et faire les meilleurs choix gaming.

Articles similaires

Huawei AIDC dévoile sa stratégie pour optimiser énergie et intelligence artificielle.
Huawei AIDC : une avancée majeure pour l’industrie intelligente
il y a 1 heure
tales-of-arise-switch-2
Tales of ARISE débarque en édition complète sur Nintendo Switch 2
il y a 2 heures
Brand USA lance deux initiatives pour rassurer et attirer plus de voyageurs internationaux.
Brand USA booste la confiance pour voyager sereinement aux États-Unis
il y a 4 heures
Enabot propose EBO Mini et Mini Sport, des robots compacts pour la vie familiale connectée.
Enabot lance ses FamilyBots : une expérience familiale innovante
il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page