PS Plus : le mois de juillet sera riche en contenus gratuits pour les abonnés !

Êtes-vous abonné à PS Plus ? Réjouissez-vous : Sony vous régale pour ce mois de juillet. Comme tous les mois, la firme nippone offre quelques jeux gratuits aux abonnés de son service en ligne. Ces derniers peuvent donc jouer à Borderlands 3, Among Us et NHL 24 pour tout le mois de juillet. Mais pas seulement ! Pour ce mois-ci, vous pouvez récupérer gratuitement une tonne de contenus exclusifs sur d’autres jeux free-to-play. Et en bonus, ils resteront disponibles tous les mois. Sans plus attendre, nous vous les dévoilons les packs à ne pas rater !

Les top packs du PS Plus de juillet 2024

Oui, c’est les vacances, et ça, Sony le sait très bien. Pour débuter le mois de juillet en beauté, la firme de PlayStation propose des packs de contenus gratuits exclusifs pour les abonnés PS Plus. Les joueurs peuvent dès aujourd’hui des dizaines de DLC sur une variété de jeux en free-to-play. Ils peuvent les télécharger gratuitement en plus de Borderlands 3, Among Us et NHL 24.

Les voici :

XDefiant

Vous êtes en train de vous échanger des tirs dans le nouveau FPS d’Ubisoft ? Vous pouvez récupérer gratuitement le pack comprenant l’apparence rare Samir Cramoisi, le skin Cramoisi pour le MP5, le Braise pour le M870, le Pélagique pour l’ACR 6.8 et l’apparence Ambre pour le M9.

Réservé exclusivement pour les abonnés PS Plus sur PS5.

Genshin Impact

Comment ne pas mentionner Genshin Impact, si on parle de free-to-play ? Pour ce mois de juillet, les membres PS Plus peuvent récupérer gratuitement un pack comprenant :

20 Leçons du héros

15 Minerais de renforcement mystique

50 000 Moras

2 Résines fragiles.

Toutefois, faites vite : cette offre prend fin le 17 juillet 2024.

Mais ce n’est pas tout : à partir du 16 juillet, un autre pack de contenus gratuits Genshin Impact verra le jour. Il embarquera 160 Cristaux primaires, 4 Résines fragiles, 20 Esprits du héros ×20, 30 Minerais de renforcement mystique et 150 000 Moras.

Fall Guys

Devenu incontournable parmi les jeux en ligne free-to-play, Fall Guys ne cesse de proposer de nouveaux contenus à ses aficionados. Pour ce mois-ci, les joueurs peuvent se démarquer sur l’arène en s’habillant avec des skins inédits, grâce au pack exclusif PS Plus.

Parmi les contenus à récupérer, il y a le costume d’Aloy et du duo Ratchet & Clank. Les plaques nominales d’Horizon, Ratchet, Clank, ainsi que le visage d’Aloy sont également disponibles.

…et encore plus à découvrir dans le PS Plus de juillet

Bien sûr, il y a encore d’autres contenus sur d’autres jeux FTP, dont Rocket League, Call of Duty Warzone ou Fortnite. N’hésitez pas à vous rendre sur le site de PlayStation ou sur votre console et de vous connecter à votre compte PSN pour les découvrir tous.