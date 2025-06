Hisense sublime l’expérience maison avec ses nouveautés éblouissantes

La technologie Hisense s’invite dans les foyers pendant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. La marque présente ses nouveaux produits, promettant des expériences immersives. Les amateurs de sport, de jeux et de cinéma peuvent désormais vivre chaque moment d’une manière inédite à la maison.

Les innovations Hisense révolutionnent l’expérience de match à domicile

Hisense se distingue cette année avec des écrans de très grande taille et des images saisissantes. Le téléviseur ULED MiniLED U7 de 100 pouces transporte chaque spectateur au cœur de l’action. Avec des couleurs éclatantes et des contrastes marqués, chaque match devient un spectacle.

Technologie Mini-LED PRO pour un contraste intense

Quantum Dot Color et Pantone Validated Color pour des couleurs réalistes

Game Mode Ultra pour les fans de gaming

Son Surround 2.1.2 à 165 Hz et Dolby Atmos

Partagez ces moments avec vos proches. Les soirées sportives n’ont jamais été aussi vivantes qu’en 2025.

Des images spectaculaires grâce à la technologie ULED MiniLED de Hisense

Regarder un match sur un écran géant devient un luxe accessible. Le ULED MiniLED U7 offre une clarté époustouflante. Chaque action, chaque émotion se ressent comme au stade. Le mode jeu optimise la fluidité et apporte du réalisme aussi aux gamers. Le son Dolby Atmos et le Surround créent une vraie ambiance de stade dans votre salon.

Le cinéma laser TriChroma PX3-PRO transforme le visionnage

Pour ceux qui cherchent une expérience encore plus grandiose, le Hisense PX3-PRO TriChroma Laser Cinema est un atout inégalé. Cet appareil projette des images jusqu’à 150 pouces, avec une luminosité impressionnante de 3000 lumens ANSI. Ses couleurs vives et sa précision BT.2020 de 110 % offrent un spectacle exceptionnel pour chaque but marqué. Le son Harman Kardon intégré et la certification Dolby Vision et IMAX Enhanced font de chaque pièce une salle de cinéma immersive.

Le mini-projecteur C2 Ultra : le divertissement partout où vous allez

Pour plus de liberté, le mini-projecteur laser C2 Ultra s’adapte à toutes les envies. Il transforme n’importe quelle surface en écran géant, jusqu’à 300 pouces. Imaginez une projection en plein air ou une soirée cinéma dans votre chambre. Sa résolution 4K et son zoom optique offrent une image nette, peu importe l’endroit. Léger et compact, il suit vos aventures, pour des souvenirs inoubliables en famille ou entre amis.

En conclusion, Hisense marque cette Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ avec des innovations qui embellissent le quotidien. Que ce soit pour le sport, les jeux ou le cinéma, ses produits offrent des émotions fortes chez vous. Vivez chaque instant plus fort, plus lumineux et partagez-le avec ceux qui comptent.

