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GIGABYTE impressionne avec ses innovations IA et gaming au computex 2026

il y a 1 jourDernière mise à jour: 9 juin 2026
Temps de lecture 1 minute
GIGABYTE présente au Computex 2026 ses nouvelles solutions gaming et IA innovantes.

GIGABYTE marque le début du COMPUTEX 2026 avec un stand impressionnant. Sous le thème « Enter Infinity », GIGABYTE attire tous les regards. L’événement célèbre aussi les quarante ans d’innovations de la marque dans le monde du PC. Découvrez comment GIGABYTE mélange gaming, intelligence artificielle (IA) et design contemporain.

Lancement de COMPUTEX 2026 : GIGABYTE dévoile ENTER INFINITY

Le salon s’ouvre sur une présentation captivante de GIGABYTE. Le concept ENTER INFINITY célèbre quatre décennies de technologie de pointe. Les visiteurs sont invités à explorer les nouveaux produits de la marque.
La présentation souligne l’évolution de l’informatique hautes performances à chaque étape. Grâce à ses démonstrations, GIGABYTE réaffirme son statut de leader du secteur.

Innovation et gaming : la série AORUS INFINITY en vedette

La marque gaming AORUS occupe une place centrale avec sa nouvelle série INFINITY. Parmi les vedettes, la carte mère X870E AORUS INFINITY NEXT séduit par ses performances. Elle intègre une technologie de refroidissement 3D inédite.
Les cartes graphiques AORUS GeForce RTX™ série 50 INFINITY attirent les fans de gaming. De plus, les boîtiers, claviers et souris de la gamme offrent confort et puissance. Cette série montre la passion de GIGABYTE pour l’innovation dans le jeu vidéo.

L’intégration de l’IA et du design dans les nouveaux PC GIGABYTE

L’intelligence artificielle prend une place importante dans les nouveautés GIGABYTE. Avec AI TOP, AI BOX et l’agent GiMATE, l’IA devient plus accessible. Les utilisateurs découvrent comment optimiser leur PC pour des tâches complexes. Le design est aussi mis à l’honneur.
Grâce aux options STEALTH et AERO WOOD, les PC allient performance et élégance. Les gammes AORUS ELITE proposent des cartes mères, des écrans et des périphériques immersifs. Le résultat : des ordinateurs puissants et beaux, adaptés à chaque passion.

En résumé, GIGABYTE confirme sa position de pionnier au COMPUTEX 2026. La marque innove en mariant gaming, IA et design. Les visiteurs profitent d’expériences uniques et de technologies de demain. Que vous soyez joueur ou créatif, GIGABYTE ouvre la porte à l’infini de possibilités. N’hésitez pas à venir découvrir ces nouveautés lors de l’événement !

Lisez notre dernier article tech : TwitchCon 2026 : avec Aypierre, le streaming regarde son passé pour comprendre son avenir

il y a 1 jourDernière mise à jour: 9 juin 2026
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