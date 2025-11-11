iPhone 18 : Apple préparerait du lourd pour la caméra selfie

L’iPhone 18 pourrait marquer un tournant majeur dans l’histoire des smartphones Apple. Selon plusieurs fuites et rapports, la firme de Cupertino miserait fortement sur l’amélioration de la caméra frontale. En particulier, avec des innovations inédites qui visent à séduire les amateurs de selfies et de visioconférence. Après le succès du capteur Center Stage introduit sur l’iPhone 17, Apple semble vouloir franchir une nouvelle étape en offrant une qualité d’image encore plus précise et des technologies avancées pour ses prochains modèles.

Une caméra selfie sous l’écran pour l’iPhone pliant

Les rumeurs autour de l’iPhone pliant, souvent appelé iFold, se multiplient. D’après un rapport de JP Morgan et des informations partagées par le leaker Digital Chat Station, Apple intégrerait une caméra selfie sous l’écran de 24 mégapixels. Ce serait une première dans l’industrie, puisque les capteurs dissimulés sous l’écran ne dépassent généralement pas les 8 mégapixels. Cette avancée permettrait de profiter d’un écran totalement immersif, sans encoche ni poinçon visible. Mais tout en garantissant une qualité photo supérieure.

En outre, Apple ne se contenterait pas d’un simple capteur caché. En effet, la marque prévoirait d’ajouter six lentilles plastiques pour améliorer la netteté et la luminosité des clichés. Cette combinaison pourrait offrir une expérience inédite aux utilisateurs, notamment pour les appels vidéo et les selfies en basse lumière. Si cette technologie se confirme, l’iFold pourrait surpasser les modèles pliants concurrents, comme le Galaxy Z Fold de Samsung, en proposant une solution plus élégante et performante.

Des améliorations pour toute la gamme iPhone 18

Au-delà du modèle pliant, Apple préparerait une mise à jour importante pour l’ensemble de la gamme iPhone 18. Tous les modèles passeraient à une caméra frontale de 24 mégapixels, contre 18 mégapixels actuellement. Cette évolution devrait permettre un zoom plus précis sans perte de détails et une meilleure gestion de la lumière grâce au pixel binning. Les utilisateurs pourraient ainsi obtenir des selfies plus clairs et plus détaillés, même dans des conditions difficiles.

L’iPhone 18 Pro bénéficierait également d’une amélioration esthétique. Le poinçon oblong qui accueille la caméra selfie et le système Face ID serait réduit grâce à une technologie appelée HIAA (hole-in-active-area), déjà utilisée par Samsung. Cette innovation permet de creuser un trou plus petit et plus précis directement dans la dalle OLED. Cela offre ainsi un design plus discret et une surface d’affichage optimisée. Apple semble donc déterminée à faire de la caméra frontale un argument central pour séduire ses futurs clients.

