Actualités

iPhone 18 : Apple préparerait du lourd pour la caméra selfie

il y a 7 heuresDernière mise à jour: 11 novembre 2025
2 minutes de lecture
iphone 18 camera frontale

L’iPhone 18 pourrait marquer un tournant majeur dans l’histoire des smartphones Apple. Selon plusieurs fuites et rapports, la firme de Cupertino miserait fortement sur l’amélioration de la caméra frontale. En particulier, avec des innovations inédites qui visent à séduire les amateurs de selfies et de visioconférence. Après le succès du capteur Center Stage introduit sur l’iPhone 17, Apple semble vouloir franchir une nouvelle étape en offrant une qualité d’image encore plus précise et des technologies avancées pour ses prochains modèles.

Une caméra selfie sous l’écran pour l’iPhone pliant

Les rumeurs autour de l’iPhone pliant, souvent appelé iFold, se multiplient. D’après un rapport de JP Morgan et des informations partagées par le leaker Digital Chat Station, Apple intégrerait une caméra selfie sous l’écran de 24 mégapixels. Ce serait une première dans l’industrie, puisque les capteurs dissimulés sous l’écran ne dépassent généralement pas les 8 mégapixels. Cette avancée permettrait de profiter d’un écran totalement immersif, sans encoche ni poinçon visible. Mais tout en garantissant une qualité photo supérieure.

En outre, Apple ne se contenterait pas d’un simple capteur caché. En effet, la marque prévoirait d’ajouter six lentilles plastiques pour améliorer la netteté et la luminosité des clichés. Cette combinaison pourrait offrir une expérience inédite aux utilisateurs, notamment pour les appels vidéo et les selfies en basse lumière. Si cette technologie se confirme, l’iFold pourrait surpasser les modèles pliants concurrents, comme le Galaxy Z Fold de Samsung, en proposant une solution plus élégante et performante.

Des améliorations pour toute la gamme iPhone 18

Au-delà du modèle pliant, Apple préparerait une mise à jour importante pour l’ensemble de la gamme iPhone 18. Tous les modèles passeraient à une caméra frontale de 24 mégapixels, contre 18 mégapixels actuellement. Cette évolution devrait permettre un zoom plus précis sans perte de détails et une meilleure gestion de la lumière grâce au pixel binning. Les utilisateurs pourraient ainsi obtenir des selfies plus clairs et plus détaillés, même dans des conditions difficiles.

L’iPhone 18 Pro bénéficierait également d’une amélioration esthétique. Le poinçon oblong qui accueille la caméra selfie et le système Face ID serait réduit grâce à une technologie appelée HIAA (hole-in-active-area), déjà utilisée par Samsung. Cette innovation permet de creuser un trou plus petit et plus précis directement dans la dalle OLED. Cela offre ainsi un design plus discret et une surface d’affichage optimisée. Apple semble donc déterminée à faire de la caméra frontale un argument central pour séduire ses futurs clients.

En parlant de l’iPhone 18, voici 5 raisons de préférer sa version Pro à l’iPhone 17 Pro.

il y a 7 heuresDernière mise à jour: 11 novembre 2025
2 minutes de lecture
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

Helios de Quantinuum redéfinit l’informatique quantique avec une précision inégalée.
L’ordinateur quantique Helios offre une précision exceptionnelle
il y a 45 minutes
Apple Pencil
Apple Pencil – Bonne nouvelle : iPad booste créativité et productivité avec ses nouveautés !
il y a 1 heure
LG TV avec b.tv+
Exclusif : Profitez enfin de la liberté totale sur LG TV avec b.tv+
il y a 6 heures
Velo O2feel 2024
Séduisez votre quotidien : O2feel 2024, élégance et sécurité à vélo
il y a 8 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page