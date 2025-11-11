Exclusif : Profitez enfin de la liberté totale sur LG TV avec b.tv+

Bonne nouvelle pour les amateurs de contenus télévisuels en streaming ! En effet, LG Electronics s’associe avec Bouygues Telecom pour proposer l’application b.tv+ sur ses téléviseurs, vidéoprojecteurs et moniteurs connectés de 2022 et plus récents. Ainsi, ce nouveau partenariat élargit encore l’écosystème de la maison connectée.

Une offre enrichie pour les abonnés Bouygues Telecom

Dès aujourd’hui, les clients Bouygues Telecom abonnés à l’offre Bbox ultym Wi-Fi 7 peuvent télécharger l’application b.tv+ directement depuis le LG Content Store. Plus besoin de boîtier ou de labyrinthes de branchements : l’application s’installe facilement sur tous les écrans LG compatibles fonctionnant sous webOS.

L’application offre de nombreuses fonctionnalités. Les utilisateurs auront accès à plus de 180 chaînes en direct ainsi qu’aux programmes en replay. Il sera aussi possible de contrôler le direct ou de reprendre un programme depuis le début, l’idéal pour ne rien rater de ses émissions préférées. L’autre atout immanquable : l’enregistrement numérique jusqu’à 100 heures, de quoi bâtir sa propre vidéothèque maison !

LG webOS, la plateforme tout-en-un des opérateurs français

Avec l’arrivée de b.tv+, tous les grands opérateurs télécoms français sont désormais réunis sur l’interface LG webOS. L’application Bouygues Telecom vient compléter la liste aux côtés de Free TV, Orange TV et SFR TV. Cette intégration renforce la position de LG comme acteur clé de la smart TV en France.

Pour Romain Gras, Directeur Marketing de LG Electronics France, ce partenariat « permet à nos utilisateurs de bénéficier de toutes les applications des opérateurs Internet, directement sur les écrans connectés LG ». Un argument qui séduira sans doute les foyers désireux de centraliser leurs divertissements sur un seul support.

Ce nouveau partenariat promet une expérience utilisateur toujours plus fluide et intuitive. Pour en savoir plus sur la compatibilité des appareils et les modalités d’accès, rendez-vous sur le site de Bouygues Telecom.

Et vous, utilisateurs LG, tentés par cette nouvelle application ? Dites-nous en commentaire ce que vous attendez de cette alliance ! N’hésitez pas à partager l’actu autour de vous pour ne rien manquer des prochaines innovations sur la Smart TV.