Test – DXRACER Martian : la chaise gaming qui passe à l’électrique

Depuis quasiment deux mois, la rédaction a mis à l’épreuve la DXRACER Martian, un fauteuil gaming haut de gamme qui se distingue par une innovation majeure : des réglages électriques. Une première dans l’univers des sièges dédiés aux joueurs et aux télétravailleurs. Mais ces motorisations relèvent-elles du simple gadget ou représentent-elles un véritable atout au quotidien ? Après des semaines d’utilisation intensive, nous sommes en mesure de vous livrer notre verdict.

Alors, la DXRACER Martian est-elle le siège qu’il vous faut ? Réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur la chaise gaming DXRACER Martian

La DXRACER Martian séduit par son confort et sa construction irréprochable, même si son prix limite l’accessibilité. Les réglages électriques sont intéressants, surtout pour la partie lombaire. Finalement, c’est un choix judicieux pour ceux qui recherchent le meilleur en matière d’ergonomie et de technologie, à condition d’accepter un prix qui flirte avec les 600 euros.

Déballage et montage

La DXRACER Martian arrive dans un carton imposant d’un peu plus de 30 kg, mais bien protégé. Chaque élément est compartimenté, calé dans de la mousse dense qui élimine tout risque d’endommagement pendant le transport. Dès l’ouverture, on remarque la qualité de la présentation : des informations claires et concises pour le montage, accompagnés d’un outil composé d’un embout six pans et d’un embout cruciforme.

On débute le montage en assemblant les roues dans la base à cinq branches, une étape simple et rapide. Vient ensuite l’assemblage de l’assise et du dossier, opération la plus délicate du processus. En effet, il faut aligner les deux parties pour y insérer deux vis de chaque côté simultanément, mais le système est bien pensé pour ne pas poser de difficulté. Une fois cette étape franchie, il suffit de relier les connecteurs sous l’assise. Ils possèdent une étiquette numérotée pour éviter toute erreur. On fixe ensuite les caches latéraux en plastique, qui abritent les boutons de commande.

La batterie, assez imposante tout de même, se loge sous l’assise et se dissimule sous un pan de tissu aimanté, une solution discrète et pratique. Il ne reste plus qu’à visser le mécanisme de basculement (en forme de grenouille) et à poser l’ensemble sur la base préalablement montée. Comptez environ 20 minutes pour monter le Martian. Nous n’avons pas rencontré le moindre problème, défaut de conception ou fragilité apparente. Une expérience fluide, à la hauteur de nos attentes pour un produit haut de gamme.

Une finition très soignée et des matériaux de qualité

Même en version tissu, la DXRACER Martian surprend par sa qualité de fabrication. Contrairement aux idées reçues, le tissu n’a rien à envier au similicuir : il est épais, parfaitement tendu, et les coutures et broderies sont impeccables, sans un fil qui dépasse.

Si ce choix de revêtement sera plus difficile à nettoyer qu’un cuir lisse, il se révèle plus agréable au quotidien. En effet, on souffrira moins de la transpiration en été, et on n’aura pas l’impression de s’assoir sur un siège gelé en hiver.

Le dossier, massif et lourd, s’affine vers le haut, tandis que l’assise affiche une épaisseur généreuse d’environ 10 cm, gage de confort sur la durée. Le coussin magnétique en mousse à mémoire de forme se distingue par sa housse zippée. Elle sera facilement amovible pour un lavage régulier, un détail pratique quand on sait à quel point nos cheveux et notre nuque peuvent salir la zone.

Côté structure, la base en aluminium allie légèreté et robustesse, avec des renforts placés aux endroits stratégiques. Les roulettes en plastique PU, d’un diamètre de 6 cm, glissent sans effort sur un sol souple comme du lino, sans accrocs ni bruits parasites.

Réglages : une partie électrique ingénieuse, mais réellement utile ?

Les réglages mécaniques

Pour le réglage de la hauteur d’assise, la DXRACER Martian s’appuie sur un vérin hydraulique de classe 4, offrant un débattement de 6 cm. L’assise intègre un multitilt permettant de basculer librement ou de bloquer la position souhaitée. Deux poignées, situées sous l’assise, gèrent ces ajustements : celle de droite pour la hauteur (non électrique, donc), et celle de gauche pour verrouiller l’inclinaison. Ces manettes, emboitées sur le mécanisme, sont un peu petites et courtes, contrairement à d’autres chaises où ces réglages sont plus agréables.

Une molette supplémentaire, sous le multitilt, permet de régler la résistance du basculement lorsque le mécanisme est débloqué. Les accoudoirs 4D, aimantés et réglables en hauteur, profondeur, largeur et rotation, rappellent les standards des fauteuils milieu/haut de gamme, comme ceux de Secretlab.

L’innovation électrique : gadget ou révolution ?

La vraie nouveauté réside dans ses réglages électriques, alimentés par une batterie rechargeable de 4 000 mAh. Le chargeur est fourni, et il est possible de « recharger » son fauteuil sans en extraire la batterie. L’autonomie est bonne, nous l’avons chargée une fois en deux mois de tests et d’utilisation intensive.

Deux fonctions sont motorisées : l’inclinaison du dossier de 90° à 135°, commandée par un bouton inspiré de l’automobile et le soutien lombaire. Ce dernier repose sur un système de coussins gonflables intégrés, conçus pour épouser la courbure naturelle de la colonne vertébrale. Quatre boutons permettent d’ajuster finement la pression : les boutons avant/arrière agissent sur l’ensemble, tandis que les boutons haut et bas ciblent respectivement les zones lombaires supérieure et inférieure.

Si l’inclinaison électrique peut sembler superflue, la version manuelle faisant parfaitement l’affaire, le réglage lombaire, lui, se révèle vraiment utile. Fini les ajustements approximatifs avec des molettes dures à tourner : ici, on a un maintien sur mesure, bien plus ergonomique et adaptable que toutes les solutions traditionnelles.

Ergonomie et confort : un équilibre presque parfait

L’assise de la DXRACER Martian se distingue par son confort, sans pour autant sacrifier le maintien. La mousse polymérisée à froid (d’une densité de 50 kg/m³) offre un toucher moelleux, mais sans effet d’enfoncement excessif. Après plusieurs semaines d’utilisation, cette sensation reste inchangée, même si seul le temps dira si la mousse conserve ses propriétés sur le long terme.

La base du siège est large, mais la surface plane de l’assise est volontairement étroite, avec des bords relevés pour un meilleur maintien latéral. Une conception fine et ergonomique, particulièrement adaptée à la version standard/L, recommandée pour les utilisateurs de moins de 1,80 m et 125 kg. Le dossier suit la même logique : plat sur la partie centrale, il se recourbe sur les côtés pour épouser le dos sans le comprimer.

On reprochera un seul point à l’ergonomie du DXRACER Martian : sa hauteur minimale d’assise. En position la plus basse, l’assise reste en effet un peu trop haute. On a mesuré la hauteur de l’assise par rapport au sol à 47 cm au minimum. Assis au fond du siège, les pieds ne touchent pas le sol, un détail qui gênera, selon nous, les utilisateurs de moins de 1,75 m. Un repose-pieds sera nécessaire pour pallier ce défaut que l’on n’avait jamais rencontré sur les fauteuils gaming testés jusqu’ici.

Conclusion

Avec la Martian, DXRACER signe un fauteuil audacieux, entre finitions haut de gamme, ergonomie aboutie et innovation électrique. Le soutien lombaire ajustable électriquement se révèle être un vrai atout, offrant un confort sur mesure inaccessible aux modèles traditionnels. La qualité des matériaux, qu’il s’agisse du tissu épais et respirant ou de la structure en aluminium renforcé, inspire confiance pour une utilisation quotidienne pendant de longues années. L’assise moelleuse mais ferme et les réglages disponibles complètent un ensemble déjà très convaincant.

Cependant, deux points méritent d’être soulignés : la hauteur minimale de l’assise, qui imposera un repose-pieds aux utilisateurs les plus petits, et le prix de 599 euros. Réservé aux gros budgets, ce fauteuil s’adresse avant tout aux joueurs et télétravailleurs exigeants, prêts à investir dans un siège à la fois confortable, durable et innovant. Pour les autres, les modèles mécaniques de la marque resteront une alternative plus accessible.

Disponible en version similicuir et tissu, uniquement de couleur noire, le fauteuil Martian est disponible au prix de 599 € sur le site officiel de DXRACER.

Si les autres produits de la marque vous intéressent, n’hésitez pas à jeter un œil sur leur site officiel https://www.dxracerchair.fr/