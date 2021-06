Test – Secretlab Titan : la chaise de bureau à l’ergonomie parfaite

Secretlab est une marque spécialisée dans la conception de fauteuils gaming et basée à Singapour. Le Titan est son modèle intermédiaire, entre le Omega et le Titan XL. Ces 3 fauteuils représentent l’ensemble de la gamme Secretlab.

Présentation du Secretlab Titan

Le fauteuil est un aspect à ne surtout pas négliger dans son setup, surtout si l’on passe des heures devant son PC, pour jouer ou pour (télé)travailler. Secretlab propose trois gammes de fauteuils avec les Omega, les Titan et enfin les Titan XL. La première est destinée aux utilisateurs faisant moins d’1m80 et moins de 110 kg. La gamme Titan sera idéale pour les personnes entre 1,75 et 2 mètres pour un poids allant jusqu’à 130 kg. Enfin, le Titan XL est adapté aux personnes pour un poids allant jusqu’à 180 kg. Notre fauteuil en test ici, un Titan, est disponible en cuir PU Prime 2.0, en tissu SoftWeave ou encore en cuir Napa.

Le modèle testé ici est en cuir PU avec une finition Stealth, avec de magnifiques coutures rouges et un lettrage doré. De nombreuses finitions sont proposées par ailleurs, allant du choix du coloris à celui de la matière, en passant par des éditions spéciales aux couleurs de League of Legends, World of Warcraft ou encore Game of Thrones.

L’expédition des fauteuils se fait depuis la Pologne en 2 à 4 jours ouvrés lorsqu’il est en stock). Quant à la garantie, elle est de 5 ans, sous conditions. Pour rentrer dans les détails, vous bénéficiez d’une garantie de 3 ans pour toutes les parties fonctionnelles de la chaise. Les défauts esthétiques et dommages découlant d’une mauvaise utilisation du fauteuil ne sont pas couverts, ce qui semble logique. Pour bénéficier des 5 années de garantie, il suffira de partager une photo de son fauteuil sur un réseau social avec le hastag #Secretlab. Il faudra ensuite se rendre sur ce lien et suivre les instructions.

Unboxing : un emballage très soigné

Livrée dans un carton assez imposant, la chaise est à monter soi-même. Une fois le carton ouvert, tous les éléments sont bien calés et protégés via de grosses mousses et du papier à bulles. La première chose que l’on voit à l’ouverture est une grande feuille cartonnée qui nous remercie pour l’achat et nous félicite d’être l’heureux propriétaire d’un fauteuil Secretlab. On y retrouve la recommandation d’être à deux pour monter le fauteuil. De l’autre côté de cette feuille cartonnée se trouve le guide de montage. Celui est illustré avec des photos couleurs et est très bien réalisé. On trouvera aussi dans une enveloppe scellée le guide pour bénéficier des deux années de garanties supplémentaires. Enfin, on aura une notice avec des recommandations d’utilisation pour éviter d’abimer le siège.





Un montage simple et rapide

Pour l’assemblage, Secretlab fournit dans une petite boîte un tournevis porte-embout permettant d’y fixer une tête cruciforme ou torx.





Pour monter le fauteuil, nous allons commencer par prendre la base en aluminium et y insérer les cinq roues. Il faut bien les rentrer dans leurs emplacements et il n’y a pas spécialement besoin de forcer pour que ça se clipse bien. Une fois cela fait, nous pouvons poser la base sur le sol. Ensuite, il faut prendre le vérin et simplement le poser dans l’orifice au centre de la base. De par sa forme conique, il n’y a pas besoin de faire plus. Ensuite nous viendrons y placer les trois plastiques qui vont simplement servir de protection au vérin.

Même seul, la chaise est montée en moins de 30 minutes

On va maintenant devoir dévisser les quatre vis situées sur les tranches du dossier. On va glisser les mécanismes de bascule de l’assise dans le rail du dossier. Ensuite, on remet les quatre vis afin de maintenir le dossier à l’assise. Notez qu’un seul des deux côtés dispose d’un rail pour guider en quelque sorte l’installation, mais c’est amplement suffisant et ça facilite bien la tâche. Idéal pour un montage seul. Pour les caches qui viennent couvrir les vis, pas ils sont simplement aimantés et c’est un excellent point.











On retourne ensuite le tout et on fixe le système de basculement. Ici rien de compliqué, on pose et on visse. N’oublions pas de glisser les manettes pour régler la hauteur du fauteuil et l’inclinaison sur les tiges en métal qui ressortent de chaque côté du système de basculement. Il ne nous reste plus qu’à poser la base en aluminium, ou plus précisément le vérin dans l’orifice du système de bascule. Concrètement, le montage de ce fauteuil est vraiment très simple, il n’y a rien de sorcier à ce niveau-ci.

Construction : du métal et des revêtements de qualité

En choisissant de s’inscrire dans le segment haut de gamme, Secretlab se doit d’opter pour des finitions de bonne facture et des matériaux de qualité. Le mélange de plastique et de métal utilisé dans la structure du fauteuil donne pleine confiance quant à sa robustesse. Aucun jeu n’est à déplorer parmi les nombreuses pièces qui peuvent être ajustées. Des leviers de réglage de l’assise au pied en étoile, en passant par les accoudoirs, la chaise Secretlab Titan respire la qualité, et inspire confiance sur le long terme. Seuls les caches qui masquent l’accroche entre l’assise et le dossier sont un léger cran en dessous, mais cela reste discret.

Secretlab propose 3 types de revêtement pour son fauteuil : le simili cuir, le tissu ou du cuir nappa. Nous avons ici le modèle en similicuir. L’assemblage des tissus est impeccable, les coutures inspirent confiance et les surpiqûres ne souffrent d’aucun reproche. Un soin certain a également été apporté au petit coussin de l’appui-tête, dans une matière très agréable de type « feutrine ».

Le pied, le vérin et les 5 branches en étoile sont métalliques. Le fauteuil est soutenu par 5 roulettes qui s’avèrent de bonne facture, fluides et silencieuses. Les roulettes s’adaptent à merveille à tous types de sols, du carrelage au parquet.

Ergonomie et confort : absolument parfaite

Nous voilà arrivé certainement au critère le plus important. Dans cette perspective, que vaut la chaise ? Pour l’assise comme pour le dossier, la chaise Titan s’appuie sur une mousse froide, comme on peut en trouver dans certains matelas. Le contact est plutôt ferme et parait austère au premier abord. Cependant, sur la durée, l’assise comme le dossier se révèlent confortables, soutenant comme il faut le postérieur et l’intégralité du dos.

De la fermeté, les accoudoirs en proposent eux aussi. Mais ferme n’est pas synonyme de dur pour autant. Même après plusieurs heures d’affilée sur le fauteuil Secretlab Titan, les coudes ne ressentent pas la moindre douleur. Dans l’ensemble, on passera sans problème une journée complète à travailler ou à jouer assis sur cette chaise. Une réussite ! La têtière fournie est en mousse à mémoire de forme, assurant un repos adapté à la forme de la nuque et de la tête, et ce, sans déformation.

De nombreux réglages, un réel atout

Si on peut être surpris de l’absence de coussin lombaire, pas de panique : il est intégré ! À partir d’une molette, vous pouvez donc plus ou moins bomber le dossier pour soutenir le bas du dos.

Et c’est là qu’on en arrive à la réussite de la chaise : ses réglages ! Aussi bien le dossier que l’assise et les accoudoirs sont modulables. Le premier s’incline jusqu’à 165°, parfait pour une petite sieste.

Le tout se fait via un petit levier pour lequel il faudra faire preuve d’un peu de patience dans la prise en main, l’inclinaison se faisant un peu par à-coup. L’assise embarque un multitilt très sympathique : vous pouvez le laisser libre, auquel cas vous basculez à votre guise, ou le bloquer. Vous pouvez donc positionner l’assise de la manière que vous souhaitez, puis la bloquer pour conserver la position. Les accoudoirs, enfin, peuvent être réglés en hauteur, vers l’avant / l’arrière et dans leur orientation.

Apprécions, enfin, la large assise de 52cm, vous permettant entre autres de vous installer… en tailleur !

Conclusion : le Secretlab Titan est-il fait pour vous ?

En proposant un montage ingénieux, de très bonnes finitions ou encore un confort global d’excellente facture, le Titan dispose de sérieux atouts pour séduire les joueurs et autres télétravailleurs en quête du siège idéal. Parmi ses points forts, on pourra également noter la présence d’un coussin à mémoire de forme ou encore un système de soutien des lombaires plus convaincant que les habituels coussins.

Dans l’ensemble, la chaise gaming Secretlab Titan coche beaucoup des cases qui font un bon fauteuil ergonomique. Ses nombreux réglages lui permettent de s’adapter à de nombreuses morphologies et différents environnements. Ses finitions de haute volée donnent bon espoir quant à sa durée de vie, même en cas d’usage intensif. La Titan pourra se prêter autant à des sessions de jeu vidéo qu’à de longues journées de travail.

Vous pourrez retrouver la chaise Titan sur leur site, ainsi que tous les autres modèles Secretlab.