Windows 11 est plus rapide que Windows 10 selon de premiers tests

Windows 11 est de retour pour faire parler de lui. Selon de récents tests effectués par le média Hot Hardware, le nouvel OS profiterait de meilleures performances que Windows 10. Nous apprenons ainsi que la monture de cette année serait 8 % plus rapide que son prédécesseur. De premiers résultats intéressants qui devraient normalement s’améliorer de mise à jour en mise à jour.

Avant la conférence de présentation de Windows 11 le 24 juin, le système d’exploitation continue à se dévoiler par le biais de la fuite de sa préversion, confirmée par Microsoft. Parmi les dernières informations sur l’OS, nous apprenions la semaine dernière que cette nouvelle version serait gratuite pour les utilisateurs Windows 7, 8.1 et 10, mais aussi qu’une version allégée serait de la partie. Maintenant que les médias et internautes ont cherché avec acharnement les nouveautés de cette monture, de premiers tests de performance ont fait surface et dévoilent notamment un gain en rapidité par rapport à Windows 10.

La mise à jour Windows 11 plus rapide que Windows 10

Vous vous demandez surement si cela vaudra vraiment le coup de passer de Windows 10 à Windows 11 lorsque cette action sera possible. Eh bien, nous avons de premiers éléments de réponse. Le site Hot Hardware a en effet pris le temps d’effectuer quelques tests de performance sur la préversion de la prochaine grosse mise à jour de Microsoft.

Pour commencer, les benchmarks Geekbench 5 ont révélé que Windows 11 améliorait les performances de 5,8 % sur un processeur (le Lakefield Core i7-L16G7) en multicœurs et de 2 % en cœur simple par rapport à Windows 10 21H1. Du côté de Cinebench R23, les résultats sont plus prometteurs et souligne que l’OS est 8,2 % plus rapide en cœur simple. Sur le web, la nouvelle version fait tourner Chrome 91 jusqu’à 10 % plus vite que Windows 10.

Les premiers résultats semblent donc à vue d’œil très encourageants. Il faut tout de même encore une fois souligner qu’ils ont été effectués sur une préversion de Windows 11. La version officielle du futur OS de Microsoft, prévu pour octobre 2021, devrait donc logiquement être encore plus optimisée. Nous aurons très probablement plus d’information sur le sujet ce jeudi.

Encore un peu de temps ? Découvrez et téléchargez les nouveaux fonds d’écran de Windows !