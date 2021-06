Windows 11 : les nouveaux fonds d’écran sont disponibles, téléchargez-les dès maintenant !

L’interface de Windows 11 fuite de tous les côtés et c’est au tour des fonds d’écran proposés par défaut de se révéler à nous. Parmi les nouveautés aperçues — menu Démarrer, thème sombre, widgets et notifications, logo –, se trouvent les fonds d’écran auxquels vous aurez accès. En effet, on en recense déjà une trentaine. Certains d’entre eux sont tout en finesse et en élégance, avec des teintes dominantes de bleu, vert, rose ou de rouge. On peut également retrouver quelques couchers de soleil. Mais beaucoup de fonds d’écrans restent relativement abstraits.

Windows 11 : une trentaine de nouveaux fonds d’écran

Nous avons le choix entre des paysages époustouflants et des visuels plus artistiques, mais dans tous les cas, le résultat est à des années-lumière des fonds d’écran fades et sans originalité auxquels nous avons souvent eu le droit avec Windows par le passé. Parmi eux, les marguerites de Windows 8, ou encore le fameux champ de Windows XP, peut-être le plus connu d’entre tous.

Voici une petite sélection des fonds d’écran de Windows 11 :













Rappelons que les fonds d’écran sont tirés d’une build bien spécifique de Windows 11, dont le développement est encore loin d’être terminé. La version finale pourrait ainsi proposer d’autres fonds d’écran, qui ne comptent pas forcément parmi ceux qui ont leaké.

Pour télécharger les nouveaux fonds d’écran de Windows 11, il vous suffit de vous rendre sur ce lien et de cliquer sur « Télécharger ». Vous obtiendrez alors un fichier ZIP qu’il faudra extraire. À l’intérieur, vous trouverez tous les nouveaux fonds d’écrans rangés par thèmes.

Enfin, il reste une question cruciale : pourra-t-on migrer d’une ancienne version de Windows vers Windows 11 et surtout, sans débourser le moindre centime ? Et bien oui ! Enfin, si vous possédez Windows 7, 8.1 ou Windows 10, vous pourrez effectuer la mise à jour gratuitement !