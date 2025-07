Solar Depot TCL SunPower : une alliance prometteuse pour le solaire

La transition énergétique prend un nouveau tournant au Luxembourg, en France et en Belgique. Un partenariat entre Solar Depot et TCL SunPower Global apporte des solutions solaires d’exception sur ces marchés. Cette offre vise à répondre à la demande croissante de panneaux performants et au design élégant. Découvrons ensemble ce nouvel atout pour les installateurs et les clients.

Un partenariat stratégique pour révolutionner le solaire local

Solar Depot, distributeur reconnu pour son service client, s’associe à TCL SunPower Global. Ce partenariat donne naissance à une offre combinant les marques TCL Solar et SunPower. L’objectif : soutenir la transition énergétique grâce à des solutions innovantes et accessibles. Les installateurs bénéficient d’un choix étendu, d’une flexibilité accrue et de nouvelles opportunités de croissance.

TCL SunPower : Des panneaux solaires haut de gamme aux performances accrues

Au centre de la nouvelle offre, on retrouve le panneau TCL Solar E-class. Ce module haut de gamme adopte une technologie avancée à contact arrière. Résultat : une efficacité énergétique maximale et un design noir intégral très apprécié. Les panneaux SunPower, déjà célèbres pour leur fiabilité et leur robustesse, complètent la gamme. Cette alliance permet de répondre aux exigences esthétiques tout en assurant un rendement optimal, aussi bien en résidentiel qu’en commercial.

Une logistique rapide et flexible adaptée aux installateurs

Solar Depot mise sur la rapidité. En effet, les livraisons de panneaux solaires, garanties en 48 heures sur le chantier, offrent un service unique. Grâce à cela, les installateurs peuvent agir vite et satisfaire toutes les demandes, même urgentes. Par ailleurs, la logistique efficace et la variété des produits disponibles simplifient la vie des professionnels et renforcent leur compétitivité.

En résumé, l’alliance entre Solar Depot et TCL SunPower Global dynamise le marché du solaire. Elle permet de proposer des produits élégants, performants et accessibles, avec un service sur-mesure. Ce partenariat ouvre de belles perspectives pour accélérer la transition vers une énergie propre et durable, au bénéfice de tous.

