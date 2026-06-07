Google teste une redirection directe des recherches Chrome vers son mode IA

Google continue d’accélérer l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur de Chrome. Récemment, des observateurs ont découvert une fonctionnalité expérimentale qui modifie radicalement l’expérience de recherche classique sur internet. En effet, Google mènerait actuellement des essais pour envoyer les requêtes des utilisateurs directement vers une interface conversationnelle, délaissant ainsi la traditionnelle page de résultats.

Chrome Canary dévoile une option pour contourner les liens bleus

Le site Windows Report a repéré cette nouveauté sous la forme d’un indicateur masqué (flag) au sein de Chrome Canary. Il s’agit de la version ultra-expérimentale du navigateur, réservée aux développeurs et aux utilisateurs avertis. Une fois activée, cette option modifie le comportement de la barre de recherche. Au lieu d’afficher la liste habituelle de sites web surmontée d’un simple résumé, le navigateur bascule automatiquement l’internaute dans le « Mode IA« . L’interface prend alors l’apparence et le fonctionnement d’une véritable discussion avec un agent conversationnel. Les premiers tests confirment que l’outil s’avère particulièrement stable et fonctionnel. Il afficherait un niveau de finition bien supérieur à celui des prototypes habituels. Par ailleurs, la firme a récemment commencé à exploiter les capacités matérielles de nos machines. En effet, Google Chrome a installé Gemini Nano en toute discrétion sur votre ordinateur pour exécuter des tâches d’intelligence artificielle directement en local.

Une transformation radicale de la recherche en ligne

Dans la configuration standard actuelle de Chrome, une recherche conduit l’utilisateur vers l’onglet général. Celui-ci intègre parfois un encadré « AI Overview« . Néanmoins, il nécessite une action manuelle pour basculer vers un échange entièrement géré par l’IA. Le nouveau paramètre à l’essai inverse cette logique en imposant l’intelligence artificielle comme réponse prioritaire et immédiate.

Cette orientation rappelle d’autres initiatives de l’industrie, comme lorsque OpenAI lance son extension Codex pour Chrome pour transformer votre navigateur en assistant de code. D’ailleurs, lors de sa dernière conférence I/O, Google a d’ailleurs introduit une barre de recherche intelligente capable de traiter des vidéos, des images et des onglets ouverts comme sources d’information.

Un projet exploratoire sans déploiement immédiat

Les internautes curieux peuvent observer cette modification en installant Chrome Canary et en tapant l’adresse chrome://flags dans la barre de recherche. L’option s’intitule « Fulfill Searchbox Queries in AI Mode« . Elle s’adresse aux systèmes d’exploitation Windows, Mac, Linux et ChromeOS.

Pour autant, le grand public devra patienter avant de voir cette fonction débarquer sur la version stable du navigateur. Les lignes de code associées à cette nouveauté contiennent une note explicite du développeur indiquant qu’il s’agit uniquement d’une phase d’exploration technique et qu’aucun déploiement à grande échelle n’est programmé pour le moment. Cette prudence s’explique aussi par la réaction d’une partie du public. L’omniprésence de l’IA pousse certains utilisateurs vers des alternatives protectrices de la vie privée, à l’image du moteur de recherche DuckDuckGo qui a enregistré une hausse significative de ses installations après les dernières annonces de Google.