Evangelion est de retour, avec le créateur de NieR: Automata aux commandes !

Trente ans ! Il aura fallu attendre les 30 bougies d’Evangelion pour avoir la suite de cette série qui a redéfini l’animation japonaise à l’époque. Lors de l’événement anniversaire “EVANGELION:30+ ; 30th Anniversary”, Studio Khara et CloverWorks ont confirmé l’arrivée d’une nouvelle série issue de l’univers culte d’Evangelion. Et ce n’est pas tout : c’est un nom majeur du jeu vidéo narratif qui sera derrière le projet.

Une “dream team” pour la nouvelle série Evangelion

La révélation de la série animée a eu lieu du 21 au 23 février 2026 à la Yokohama Arena, dans le cadre des célébrations du trentième anniversaire de Neon Genesis Evangelion. Il s’agit du premier projet sériel d’envergure depuis la conclusion des films Rebuild of Evangelion. Pour le moment, les détails sur l’intrigue restent confidentiels. Aucun synopsis officiel n’a donc été dévoilé, et la production n’a pas précisé si cette nouvelle série s’inscrira dans la continuité existante ou proposera une relecture indépendante de la mythologie.

Mais côté production, ça annonce déjà du lourd. Très lourd. Car cette fois, c’est Yoko Taro, créateur de NieR: Automata, qui sera en charge du scénario et de la composition de la série. Connu pour ses récits fragmentés, ses thématiques existentielles et sa capacité à déconstruire les attentes du public, il est le scénariste parfait pour réincarner l’ADN philosophique et introspectif qui a rendu Evangelion un chef d’œuvre culte.

Aux côtés de Yoko Taro se trouve Kazuya Tsurumaki, qui sera le réalisateur de cette série Evangelion. Vétéran de la franchise, l’homme était l’assistant réalisateur de Neon Genesis Evangelion et le réalisateur de Rebuild of Evangelion. Il était également le réalisateur de Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX, Gunbuster et Diebuster.

Enfin, Keiichi Okabe (NieR: Automata, NieR: Reincarnation et Replicant), assurera la composition des musiques de la série. Et, connaissant ses exploits sur NieR, attendez-vous à une ambiance envoûtante !

La production de la série Evangelion sera sous l’égide de Studio Khara, en collaboration avec CloverWorks. Un court teaser, diffusé lors de l’événement anniversaire, a offert un premier aperçu visuel, sans révéler d’éléments narratifs concrets. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée, mais la série est officiellement en production.

Vous pouvez le regarder ci-dessous :