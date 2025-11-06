Five Nights at Freddy’s 2 : la suite du film de Blumhouse dévoile sa nouvelle bande-annonce

Après le carton mondial du premier Five Nights at Freddy’s en 2023, Blumhouse et Universal Pictures préparent un retour plus sombre dans les couloirs hantés de la pizzeria la plus terrifiante du cinéma. Et, à l’approche de la date de sortie de Five Nights at Freddy’s 2, les deux studios ont régalé les fans de la licence avec un nouveau trailer, dévoilant quelques secrets de ce deuxième opus. Attention, jumpscare ahead !

Five Nights at Freddy’s 2 : de quoi ça va parler ?

L’histoire se déroule environ un an après les événements du premier film. Abby, la sœur de Mike, tente de tourner la page, mais un mystérieux festival baptisé “Fazfest” va réveiller les fantômes du passé. Comme sur le premier volet, le scénario explore davantage la psychologie des personnages et élargit la mythologie de la franchise. Les clins d’œil aux jeux originaux sont également au rendez-vous.

Voici la bande-annonce :

Selon Blumhouse, le film est désormais en post-production, et les premières images laissent entrevoir un rendu visuel nettement plus abouti. Côté production, c’est Emma Tammi, déjà aux commandes du premier volet, qui reprend la direction de cette suite. Elle sera aux côtés du créateur du jeu, Scott Cawthon, pour assurer un approche plus mature, plus atmosphérique et encore plus fidèle à l’esprit de la franchise vidéoludique.

Plusieurs noms reviennent également dans le casting. Josh Hutcherson endossera alors le rôle de Mike Schmidt une nouvelle fois. À ses côtés se tiendront Elizabeth Lail (Vanessa), Piper Rubio (Abby) et Matthew Lillard, toujours aussi inquiétant en William Afton. Plusieurs nouveaux venus viendront étoffer la distribution : Skeet Ulrich, Mckenna Grace, Wayne Knight, Teo Briones ou encore Freddy Carter. Cerise sur le gâteau, Megan Fox et le youtubeur MatPat prêteront leurs voix à de nouveaux animatroniques.

Five Nights at Freddy’s 2 sortira exclusivement dans les salles obscures le 5 décembre 2025.