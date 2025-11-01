Invincible VS : Robot et Monster Girl rejoignent le roster

L’univers d’Invincible VS s’étoffe ! Après la révélation de Cecil Stedman, Skybound Games et Quarter Up ont officialisé l’arrivée de Robot et Monster Girl dans le roster de leur jeu de combat 3v3. Annoncés le 28 octobre 2025, ces nouveaux personnages rejoindront la liste des combattants jouables dans le cadre de la Closed Alpha prévue dans quelques semaines.

Deux DLC aux techniques opposées, mais tout aussi puissants

Personnage clé de la série Invincible, Robot (ou Rudy Connors) se distingue par son approche tactique et son armement technologique avancé. Dans le jeu, il adopte un style à distance, parfait pour les joueurs adeptes du contrôle et du zoning. Missiles téléguidés, rayons laser et hoverbike sont autant d’outils qu’il peut utiliser pour garder ses adversaires à l’écart tout en dictant le rythme du combat.

Sa capacité à dominer le terrain sans s’exposer directement en fait un combattant redoutable pour les stratégies de harcèlement et les contre-attaques bien placées. Robot est conçu comme un personnage “technique”, exigeant mais gratifiant pour les joueurs amateurs de combat à distance.

À l’opposé, Monster Girl (Amanda) incarne la force brute à l’état pur. Sa malédiction — celle de rajeunir à chaque transformation — n’enlève rien à sa puissance dévastatrice. Dans Invincible VS, elle se transforme en colosse monstrueux capable d’écraser ses adversaires à coups de body-slams et hyper-attaques.

Les premiers extraits montrent un gameplay explosif, centré sur le corps à corps et la pression constante. Monster Girl dispose même d’une hyper-armure, lui permettant d’encaisser les coups tout en poursuivant ses combos. Elle est décrite comme la “plus petite et la plus grande combattante du jeu” — un contraste aussi symbolique que percutant.

Le trailer officiel dévoile déjà leurs capacités spectaculaires et des séquences de combat explosives des deux personnages. Vous pouvez le regarder dans la vidéo ci-dessous :

Une alpha test pour Invincible VS bientôt

En parallèle à l’annonce, Skybound Games et Quarter Up ont confirmé l’arrivée d’une Closed Alpha du 21 au 24 novembre 2025. Elle permettra aux joueurs d’essayer une dizaine de personnages dans plusieurs arènes — dont Hometown Invasion, Himalayas, Moon et Training Room. Les modes “Online Casual”, “Practice” et “Tutoriel” seront également de la partie.

Invincible VS sortira courant 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. En attendant, vous pouvez déjà vous inscrire au Closed Alpha en vous rendant sur https://closedalpha.invinciblevs.com. Attention : elle est disponible seulement pour les joueurs sur PS5, Xbox Series X|S.