C’est officiel, Assassin’s Creed Shadows arrive sur Nintendo Switch 2

Les rumeurs se sont multipliées ces dernières semaines, mais c’est désormais officiel. Ubisoft vient de lever le voile sur l’arrivée d’Assassin’s Creed Shadows sur la Nintendo Switch 2. Le portage tant attendu débarque en décembre à un prix légèrement inférieur à celui des versions précédentes, embarquant toutes les mises à jour récentes du jeu. Seul bémol : pas de version physique…

Voir aussi : Halo: Campaign Evolved débarque enfin sur PS5 !

Assassin’s Creed Shadows, une sortie calée pour décembre 2025

Après des mois de rumeurs, Ubisoft a confirmé que Assassin’s Creed Shadows débarquera sur Nintendo Switch 2 le 2 décembre 2025. L’éditeur a également dévoilé dans la foulée la feuille de route du contenu post-lancement pour l’automne 2025. À la fin de la vidéo dédiée à cette dernière, le directeur associé Simon Lemay-Comtois confirme que le portage Switch 2 de Assassin’s Creed Shadows sortira avec l’ensemble des mises à jour et contenus gratuits déjà disponibles sur PS5, Xbox Series X|S, PC et dans le cloud.

La firme a également précisé que la première grande extension, Traque sur Awaji, sera disponible ultérieurement sur la console hybride. Un calendrier post-lancement similaire à celui des autres plateformes est d’ailleurs prévu, ce qui conforte la volonté d’Ubisoft de placer la Switch 2 au même niveau de suivi que les consoles de salon.

Une version enrichie et pensée pour la portabilité

Selon le communiqué officiel, la version Switch 2 intégrera des fonctions tactiles dans les menus, permettant de naviguer plus facilement sur la carte, la boutique ou les repaires des assassins. Ubisoft a aussi confirmé la compatibilité avec la cross-progression via Ubisoft Connect, offrant la possibilité de poursuivre sa partie sur plusieurs supports.

Concernant le format, la version physique devrait adopter le système de “game-key card”, déjà aperçu sur d’autres titres récents de l’éditeur. Côté prix, les premiers listings évoquent un tarif d’environ 59,99 $, aligné sur les autres versions du jeu.

Vous pouvez regarder la bande-annonce de l’arrivée de Assassin’s Creed Shadows sur Switch 2 ci-dessous :