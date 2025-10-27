Halo: Campaign Evolved débarque enfin sur PS5 ! 

Vingt-cinq ans après avoir redéfini le jeu de tir à la première personne, Master Chief revient dans un remake de sa première aventure, baptisé Halo: Campaign Evolved. Mais à la grande surprise de tous, Microsoft a également décidé de mettre fin à l’exclusivité de sa licence fétiche. Tout en modernisant le mythe, Halo: Campaign Evolved franchit une étape historique en arrivant sur PlayStation 5 pour la première fois.

La fin de l’exclusivité pour le 25ᵉ anniversaire

Halo Studios a concocté quelque chose de spécial pour le 25e anniversaire de Halo l’année prochaine. Annoncé officiellement par Xbox Game Studios en fin de la semaine dernière, Halo: Campaign Evolved revisite l’épisode fondateur sorti en 2001, Halo: Combat Evolved. Ce remake promet une expérience “fidèle mais modernisée”, selon les mots de l’équipe créative. L’objectif de Microsoft est clair : rendre hommage au titre qui a fait de Master Chief une icône du jeu vidéo. Le tout, en exploitant les technologies de 2026.

Mais la plus grande nouvelle reste sans doute la fin de l’exclusivité Xbox pour la licence Halo. Prévu pour une sortie sur Xbox Series X|S et PC, Halo: Campaign Evolved sera également disponible sur PlayStation 5, une première pour la franchise. Une décision symbolique, marquant les esprits des fans de Xbox en vue du 25ᵉ anniversaire de la série.

Halo: Campaign Evolved : les nouveautés

Oubliez le simple lifting graphique. Grâce à Unreal Engine 5, Halo: Campaign Evolved promet des environnements photoréalistes et une mise en scène largement repensée. Les cinématiques, les animations et les doublages ont été entièrement retravaillés. Les textures et effets de lumière exploitent également le potentiel des consoles actuelles à leur maximum.

Les développeurs promettent aussi un rythme de jeu mieux équilibré, sans sacrifier l’identité de l’original. Le sprint fait son apparition (désactivable à volonté), et plusieurs armes emblématiques des épisodes suivants — comme l’Energy Sword ou le Battle Rifle — viennent enrichir l’arsenal du Spartan 117.

Si le cœur du récit reste le même, Campaign Evolved intègre trois nouvelles missions inédites servant de préquelle aux événements du jeu original. Côté gameplay, la coopération atteint un nouveau niveau : jusqu’à quatre joueurs peuvent désormais parcourir la campagne en ligne, avec cross-play et progression partagée entre plateformes. Le légendaire Warthog bénéficie même d’un quatrième siège pour l’occasion, clin d’œil assumé à cette orientation multijoueur coopérative.

“Nous avons fait ce travail sur Halo Anniversary. Il y avait certaines choses que nous n’avions pas pu réaliser à l’époque. Certaines choses que nous n’avions pas pu faire”, explique Greg Hermann, directeur technique chez Halo Studios. “En développant ce projet, nous ne nous sommes pas contentés de repeindre les cinématiques originales. Nous avons fini par revoir exactement comment elles étaient bloquées, comment elles étaient séquencées et comment elles étaient assemblées. Nous avons procédé ainsi pour l’ensemble du jeu.”

Halo: Campaign Evolved sortira en 2026 sur Xbox Series X|S, PC et PlayStation 5. Il sera également disponible dès le jour de lancement dans le Game Pass.