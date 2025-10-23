Vague de licenciements chez Rovio (Angry Birds) : 36 employés sont démis de leurs fonctions ! 

Vous souvenez-vous d’Angry Birds, ce jeu qui avait littéralement fait exploser le marché des jeux mobiles ? Eh bien, on peut dire qu’il a connu son heure de gloire, car son déclin semble être en train de s’amorcer. Le studio finlandais Rovio Entertainment, créateur de la mythique franchise, vient d’annoncer une vague de licenciements touchant 36 employés. La raison : une restructuration interne, et les performances décevantes du jeu mobile Angry Birds Dream Blast.

“Angry Birds Dream Blast n’a pas obtenu les résultats escomptés”

Même le rachat de Rovio par le groupe Sega (2023) n’a pas réussi à maintenir Angry Birds à flots. Selon le média MobileGamer.biz, le studio finladais a procédé à des licenciements au sein de son équipe. La source confirme que 36 employés sont démis de leurs fonctions, et la plupart d’eux étaient des cadres supérieurs d’Angry Birds Dream Blast.

En parallèle à cette triste nouvelle, le porte-parole de Rovio a déclaré que le studio était en train de réorganiser sa structure. Ceci pour améliorer la qualité de sa production et en même temps pour mieux s’intégrer à Sega, devenue sa maison-mère. Mais la principale raison de ce licenciement reste sans aucun doute les ventes catastrophiques d’Angry Birds Dream Blast. Ce jeu dérivé de type puzzle est sorti en 2018, mais n’a apparemment pas réussi à décoller depuis.

“Il n’y a pas de jeu annulé, mais Angry Birds Dream Blast n’a malheureusement pas obtenu les résultats escomptés”, a déclaré le porte-parole à MobileGamer.biz. “Nous avons procédé à une réorganisation cet automne en réaction aux performances décevantes de l’un de nos jeux et afin de mieux répondre aux besoins du marché. On va également adopter une approche plus centrée sur les jeux pour être en mesure de mettre rapidement en œuvre de nouvelles idées.”

“Nous apportons également quelques modifications à notre structure de gestion afin de refléter notre statut d’entreprise non cotée en bourse, tout en renforçant nos relations avec SEGA. Ces changements ont entraîné des modifications dans certaines fonctions, la création de plusieurs nouveaux postes et le licenciement de 36 employés au total.”

Reste à voir comment ce dernier va réorganiser pour se remettre sur les rails…ou remettre les oiseaux sur la fronde.