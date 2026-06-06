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Bambu Lab impressionne avec sa nouvelle imprimante 3d grand format

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 6 juin 2026
2 minutes de lecture
Bambu Lab dévoile l’A2L, une imprimante 3D grand format aux fonctions avancées.

Bambu Lab change la donne avec le lancement de sa nouvelle imprimante 3D grand format A2L. Cette machine s’adresse à tous ceux qui rêvent en grand : décorateurs, familles créatives ou encore cosplayers. Grâce à un volume d’impression inédit, l’A2L promet de repousser les limites de votre imagination. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouveauté incontournable.

une imprimante 3d grand format pour libérer la créativité

L’A2L de Bambu Lab propose un volume d’impression surprenant : 330 x 320 x 325 mm. Cela représente près de deux fois la capacité des modèles standard. Les utilisateurs peuvent donc créer des objets volumineux en une seule fois. Fini le découpage et l’assemblage fastidieux des grandes pièces !

Que ce soit pour réaliser de grandes décorations de maison, des accessoires de cosplay ou donner libre cours à l’imagination des enfants, tout devient possible. Les foyers et créateurs disposent désormais d’un vrai terrain de jeu XXL.

des innovations technologiques pour des impressions de qualité

L’A2L de chez Bambu Lab ne mise pas tout sur la taille. Cette nouvelle imprimante intègre de nombreuses technologies avancées, accessibles à un prix abordable. On retrouve par exemple un servomoteur synchrone à aimants permanents qui garantit une impression stable, même à grande vitesse.

Citons également la compensation adaptative des vibrations et les amortisseurs granulaires intégrés, deux innovations qui améliorent la surface des objets imprimés. La machine est également très silencieuse, avec moins de 49 dB en mode silence. Enfin, plusieurs systèmes de sécurité assurent des impressions fiables sans surveillance constante.

une modularité inédite pour des projets personnalisés

Bambu Lab mise sur la modularité pour séduire un large public. L’A2L propose un point de montage unique pour recevoir des modules complémentaires. Avec le kit de découpe Blade Cutting, elle se transforme aussi en outil de découpe précis pour le papier, le cuir ou le tissu. Les créateurs peuvent ainsi explorer de nouvelles disciplines comme la customisation d’autocollants ou la création de patrons textiles.

Grâce à l’application Bambu Handy, l’alignement assisté par caméra rend le pilotage très intuitif. De futures mises à jour enrichiront encore cette expérience modulaire.

En résumé, Bambu Lab frappe fort avec son imprimante 3D A2L pensée pour les projets ambitieux et créatifs. Avec sa grande capacité, ses innovations techniques et sa modularité, l’A2L s’impose comme une référence pour tous ceux qui veulent donner vie à leurs plus grandes idées. Osez franchir un nouveau cap dans la création dès aujourd’hui !

Lisez notre dernier article tech : Rayman Legends Retold, c’est officiel !

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 6 juin 2026
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La rédac

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