Rayman Legends Retold, c’est officiel !

Les rumeurs et prédictions étaient justes : Rayman est enfin de retour. Lors du State of Play du 2 juin 2026, Ubisoft a levé le voile sur Rayman Legends Retold, une réinterprétation en 3D de l’un des jeux de plateforme les plus appréciés de la dernière décennie. On a également sa date de sortie officielle : le 1er octobre de cette année.

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Un retour attendu depuis plus de dix ans

Sorti en 2013, Rayman Legends reste encore aujourd’hui une référence du jeu de plateforme grâce à son level design inspiré, sa direction artistique colorée et son gameplay coopératif efficace. Rayman Legends Retold ouvrira donc une nouvelle porte d’entrée aux néophytes et aux fans de longue date en proposant une aventure suffisamment renouvelée pour justifier un nouveau voyage dans la Clairière des Rêves. Un projet signé Ubisoft Montpellier en collaboration avec Ubisoft Milan.

Une refonte graphique en 3D pour Rayman Legends Retold

L’une des principales nouveautés de Rayman legends Retold réside dans sa présentation visuelle. Ce remake adoptera donc des environnements et des personnages entièrement modélisés en 3D grâce au moteur Snowdrop, déjà utilisé sur plusieurs productions récentes d’Ubisoft. Néanmoins, chers fans de la licence, rassurez-vous : le gameplay conservera toujours l’essence du jeu de plateforme en défilement latéral qui a fait le succès de l’original. Selon Ubisoft, le jeu vise à “créer un pont entre les épisodes 3D de la série et l’approche plus moderne introduite par Rayman Origins et Rayman Legends.”

Rayman Legends Retold ne se contente pas d’améliorer son apparence. Ubisoft a également confirmé l’ajout d’un nouveau scénario mettant en scène Rayman, Globox, Barbara, Murphy et plusieurs visages familiers de la licence. Dans le remake, la Clairière des Rêves est sous l’emprise d’un mystérieux ennemi qui commence à corrompre les différents royaumes de cet univers fantastique. Rayman et ses compagnons de toujours reprennent alors du service pour sauver les Teensies et restaurer l’équilibre du monde.

Les joueurs pourront également découvrir un sixième royaume totalement nouveau, plusieurs niveaux musicaux, de nouveaux défis, ainsi que des séquences de chevauchées de dragons. Le mode Kung Foot fait également son retour avec davantage d’options de personnalisation.

Vous pouvez regarder la bande-annonce de Rayman legends Retold dans la vidéo ci-dessous :

Une sortie prévue pour l’automne 2026

Rayman Legends Retold sortira le 1er octobre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC. Cerise sur le gâteau, Rayman Origins: Enhanced Edition sera inclus avec les éditions Standard et Deluxe du jeu. Cette version modernisée du classique de 2011 profitera notamment d’un affichage 4K60 fps et de plusieurs améliorations de confort.