Microsoft 365 : Copilot Chat devient gratuit pour tous les utilisateurs d’Office

il y a 16 minutesDernière mise à jour: 19 septembre 2025
Temps de lecture 1 minute
copilot chat

Microsoft franchit une nouvelle étape dans la démocratisation de l’intelligence artificielle. Désormais, tous les utilisateurs d’Office sur le web peuvent accéder gratuitement à Copilot Chat, l’assistant intelligent intégré à Word, Excel, PowerPoint et Outlook. En prenant cette décision, Microsoft permet de rendre l’IA accessible à un plus grand nombre sans abonnement payant.

À quoi sert Copilot Chat ?

Copilot Chat est conçu pour aider les utilisateurs à gagner du temps et à améliorer leur productivité. Dans Word, il peut reformuler des textes, générer des résumés ou proposer des idées de rédaction. Dans Excel, il facilite l’analyse de données, la création de formules et la visualisation des résultats. De plus, PowerPoint bénéficie aussi de ses capacités pour créer des présentations plus claires et percutantes.

Cette intégration directe dans les applications web d’Office permet à chacun de profiter des avantages de l’IA sans installation complexe. Il suffit d’avoir un compte Microsoft personnel et d’utiliser les versions en ligne des outils. En rendant Copilot Chat gratuit, Microsoft espère séduire les étudiants, les indépendants et les petites entreprises qui n’ont pas accès aux licences professionnelles.

Une stratégie d’ouverture pour populariser l’IA

Jusqu’à présent, Copilot était réservé aux abonnés Microsoft 365 payants. En l’ouvrant à tous, Microsoft adopte une stratégie plus inclusive. L’entreprise vise ainsi à familiariser le grand public avec l’utilisation de l’intelligence artificielle. Cette approche pourrait aussi encourager les utilisateurs à adopter les versions payantes à l’avenir, une fois convaincus par les bénéfices de l’outil.

Microsoft mise sur une expérience fluide et intuitive, où l’utilisateur peut dialoguer avec l’IA pour résoudre des problèmes, créer du contenu ou organiser ses idées. En tout cas, il semblerait que Microsoft veuille rendre ses outils plus accessibles et collaboratifs.

Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

