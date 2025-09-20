Actualités

Empathy Lab by EPAM : une nouvelle ère prometteuse pour l’IA client

il y a 3 minutesDernière mise à jour: 20 septembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Empathy Lab by EPAM redéfinit l’expérience client grâce à l’IA en Belgique.

Empathy Lab by EPAM marque une étape clé pour l’innovation digitale en Belgique. Ce nouvel acteur est né de l’union de deux pionniers du secteur. Son ambition : offrir des expériences client uniques, humaines et propulsées par l’intelligence artificielle. Découvrez cette nouvelle ère du marketing digital.

L’union de The Reference et Emakina pour une offre AI-native

Après plus de 30 ans d’innovation, The Reference, première agence digitale belge, fusionne avec Emakina Belgium. Ensemble, ils deviennent Empathy Lab by EPAM, une agence tournée vers l’avenir et spécialisée dans l’IA. Cette transformation permet de rassembler les talents de Gand et Bruxelles sous une seule identité forte. Plus que jamais, créativité et technologie travaillent main dans la main.

Empathy Lab by EPAM : révolutionner l’expérience client

L’objectif d’Empathy Lab by EPAM ? Répondre aux nouveaux défis du marketing avec des solutions innovantes. Grâce à l’IA, l’agence analyse les données et adapte chaque expérience au client. Elle imagine des contenus personnalisés, des parcours omnicanaux et propose un commerce digital de nouvelle génération. Les marques bénéficient ainsi de relations plus humaines et de résultats concrets.

Des services innovants au service de la croissance des marques

L’équipe réunit des data scientists, des experts en IA et des créatifs. Ensemble, ils conçoivent des stratégies sur mesure :

  • Marketing digital intelligent
  • Création de contenus pilotés par l’IA
  • Fidélisation générative des clients
  • Expériences utilisateurs personnalisées

Cet éventail de services vise à stimuler la croissance tout en rendant chaque interaction plus pertinente.

Empathy Lab by EPAM ouvre donc un nouveau chapitre pour les marques en Belgique et en Europe. Grâce à son approche centrée sur l’humain et sa maîtrise de l’intelligence artificielle, l’agence s’affirme comme un partenaire essentiel pour façonner l’expérience client de demain. Les entreprises ont désormais une alliée pour innover et bâtir des relations solides avec leurs clients.

Photo de La Rédaction

La Rédaction

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

