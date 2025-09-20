Recommerce & Xiaomi : Une alliance positive pour booster votre pouvoir d’achat et l’électronique durable

Recommerce s’allie à Xiaomi pour révolutionner la reprise et le reconditionnement des smartphones en Europe. En effet, ensemble, ils souhaitent renforcer la consommation responsable et donner un vrai coup de pouce au pouvoir d’achat des consommateurs. De plus, ce partenariat inédit, annoncé en mai, promet ainsi de changer la manière dont on achète nos nouveaux appareils tout en luttant contre les déchets électroniques.

Un programme de reprise intégré et simplifié

Désormais, le parcours d’achat chez Xiaomi intègre directement une offre de reprise pour votre ancien appareil. Sur la page de chaque produit, le consommateur peut choisir de faire reprendre son smartphone. Quelques clics suffisent : on renseigne les caractéristiques et l’état de l’appareil, puis Recommerce fournit immédiatement une estimation du montant de reprise. Ce montant sera validé après inspection du mobile. Résultat, l’utilisateur gagne en simplicité, valorise son ancien produit, et trouve un argument supplémentaire pour renouveler son équipement.

Ce système fluide répond à la demande grandissante pour des solutions durables et économiques. En incitant les clients à recycler, Xiaomi et Recommerce veulent instaurer de nouveaux réflexes et réduire massivement le volume de déchets électroniques en Europe.

Un engagement européen fort côté tech

Le programme ne se limite pas à un pays. En effet, il s’étend dans douze marchés clés : France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Pologne, Roumanie, Suède, Autriche et République Tchèque. Par ailleurs, la Hongrie les rejoindra très prochainement. Ainsi, ce large déploiement traduit l’ambition commune des deux partenaires de rendre l’électronique plus responsable à grande échelle.

Ce n’est pas un hasard si Xiaomi est choisi pour ce partenariat. La marque cartonne en Europe : au deuxième trimestre 2025, elle a livré plus de 42,4 millions de smartphones, avec huit trimestres de croissance consécutifs. Pour Recommerce, il s’agit d’une belle vitrine et d’une opportunité de rappeler son rôle d’acteur clé dans l’économie circulaire tech.

Ce programme place définitivement Xiaomi et Recommerce comme des pionniers de la consommation électronique responsable en Europe. Que pensez-vous de cette initiative ? Seriez-vous prêts à échanger votre ancien smartphone contre une reprise immédiate ? Partagez vos avis ou vos expériences en commentaire !