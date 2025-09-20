GIGABYTE propulse l’IA vers de nouveaux sommets avec BEYOND EDGE

GIGABYTE franchit une nouvelle étape dans l’innovation en intelligence artificielle avec sa vision BEYOND EDGE. Présentée lors de son événement du 12 septembre 2025, cette évolution veut dépasser les limites de la technologie actuelle. Avec des solutions innovantes, la marque transforme l’informatique classique en plateformes intelligentes accessibles à tous.

La vision BEYOND EDGE : révolutionner l’IA avec GIGABYTE

La nouvelle approche BEYOND EDGE repose sur trois piliers : repousser les frontières, aller au-delà des appareils, et dépasser les performances attendues. GIGABYTE propose ainsi un écosystème où l’IA est au cœur de chaque appareil.

Des solutions comme l’AI TOP Utility et les plateformes AI TOP 100 et AI TOP 500 permettent d’exécuter des modèles d’IA de grande taille. Grâce à ces innovations, les entreprises et les chercheurs peuvent créer, affiner et utiliser des modèles puissants localement, en toute simplicité.

Des innovations matérielles pour accélérer l’informatique intelligente

Avec l’AI TOP ATOM, supercalculateur personnel, GIGABYTE rend l’IA avancée accessible à tous. Cet appareil utilise la nouvelle puce NVIDIA Grace Blackwell et relie facilement deux systèmes pour gérer de très gros modèles d’IA.

La série AORUS AI BOX apporte également l’IA aux ordinateurs portables. L’AORUS RTX 5090 AI BOX offre une puissance de calcul unique pour les créateurs, les joueurs et les professionnels. Un autre produit, l’AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, propose une solution plus compacte, parfaite pour les usages quotidiens et mobiles.

GIGABYTE booste la productivité avec ses ordinateurs portables IA

La gamme de portables gaming IA 2025 réinvente le quotidien des utilisateurs avec RTX AI, Copilot+ PC et l’agent exclusif GiMATE. Grâce à GiMATE Coder, le codage devient plus rapide et plus intelligent, avec une correction d’erreurs et des suggestions en temps réel.

Les modèles AORUS MASTER, AERO X16 ultra-mince et série GAMING associent puissance et mobilité. Ces nouvelles machines sont adaptées à la création, au jeu et à la programmation avancée.

Des performances inégalées grâce aux nouvelles cartes mères

GIGABYTE présente la première carte mère conçue pour les processeurs X3D. Ce composant supporte la DDR5 9000+ MT/s et propose un mode d’overclocking basé sur l’IA. Le X3D Turbo 2.0 permet d’optimiser en temps réel chaque processeur. Ainsi, les utilisateurs bénéficient d’une hausse de performance, jusqu’à 25 % en jeu et 14 % en tâches lourdes.

Enfin, le PC hautes performances AORUS PRIME 5 inclut un refroidissement innovant et des composants de pointe. Il répond à tous les besoins, du gaming à la création de contenus.

Avec son écosystème BEYOND EDGE, GIGABYTE prouve son engagement à repousser les limites de l’informatique intelligente. Chaque innovation met l’intelligence artificielle à la portée de tous, simplifiant la vie et la productivité. Pour les passionnés de technologie, l’avenir se construit aujourd’hui avec GIGABYTE.

