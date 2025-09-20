iPhone 17 Pro : une évolution marquante face à l’iPhone 16 Pro

Apple a récemment dévoilé son iPhone 17 Pro. Les premières impressions confirment une volonté claire d’améliorer l’expérience utilisateur. Entre performances boostées, design revisité et innovations photo, ce nouveau modèle se distingue nettement de son prédécesseur, l’iPhone 16 Pro. Si vous hésitez à faire le saut, ce dossier vous propose une analyse complète des nouveautés et un regard clair sur les changements les plus marquants par rapport à la précédente génération.

Un écran plus lumineux et une résistance renforcée sur l’iPhone 17 Pro

L’iPhone 17 Pro conserve les mêmes dimensions que le 16 Pro, avec des tailles de 6,3 et 6,9 pouces. Néanmoins, la vraie différence se joue sur la luminosité. Le nouvel écran atteint un pic de 3000 nits en extérieur, contre 2000 nits pour le modèle précédent. Cela signifie une meilleure lisibilité au soleil et un contraste doublé, ce qui améliore le confort visuel dans toutes les conditions.

Côté durabilité, Apple introduit le Ceramic Shield 2, qui est trois fois plus résistant aux rayures. Ce bouclier est désormais présent à l’avant et à l’arrière du téléphone, alors que le 16 Pro ne le proposait que sur la face avant. Ces améliorations rendent l’iPhone 17 Pro plus robuste au quotidien. En particulier, pour ceux qui utilisent leur smartphone sans coque.

Des performances pensées pour les usages intensifs

Sous le capot, l’iPhone 17 Pro embarque la puce A19 Pro, conçue pour offrir jusqu’à 40% de meilleures performances soutenues. Elle est accompagnée d’un système de refroidissement par chambre à vapeur, une première chez Apple. Ce système permet de maintenir la puissance même lors d’un usage intensif comme le gaming ou le montage vidéo.

La mémoire vive passe à 12 Go, contre 8 Go sur le 16 Pro. Ce gain de RAM améliore la fluidité. Notamment, pour les applications gourmandes ou les modèles d’intelligence artificielle embarqués. Le GPU intègre désormais des accélérateurs neuronaux, absents de la génération précédente. Cela ouvre la voie à des traitements plus rapides pour les tâches complexes.

Une caméra frontale intelligente et un zoom impressionnant

La caméra frontale de l’iPhone 17 Pro passe à 18 MP et adopte la technologie Center Stage. Cette fonctionnalité élargit automatiquement le champ de vision lorsqu’elle détecte plusieurs visages. Elle permet aussi des prises en portrait ou paysage sans changer l’orientation du téléphone. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les appels vidéo et les selfies de groupe.

À l’arrière, les trois capteurs de 48 MP (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif) bénéficient tous de la technologie Fusion. Pour rappel, cette fonction n’était réservée qu’au capteur principal sur le 16 Pro. Le téléobjectif évolue également, le faisant passer de 12 MP à 48 MP, avec un zoom optique 4x et 8x, contre 5x auparavant. Le zoom numérique atteint désormais 40x, permettant des prises de vue détaillées à grande distance.

Des fonctions vidéo taillées pour les créateurs

Apple mise aussi sur la vidéo avec des ajouts pensés pour les professionnels. Le 17 Pro prend en charge le format ProRes RAW, le Log 2, et la synchronisation Genlock. Ces technologies permettent de caler précisément plusieurs sources vidéo, ce qui est utile pour les tournages multi-caméras ou les productions avancées.

Une autre nouveauté intéressante est la fonction Dual Capture. Elle permet d’enregistrer simultanément avec la caméra avant et arrière.

Un design plus léger, mais des choix de couleurs discutés

Le design de l’iPhone 17 Pro change sensiblement. Apple abandonne le titane pour un aluminium de qualité aéronautique, plus léger et meilleur pour la dissipation thermique. Le bloc caméra arrière devient un plateau sur toute la largeur, ce qui libère de l’espace pour une batterie plus grande et améliore la disposition interne des composants.

En revanche, les choix de couleurs divisent. En effet, l’iPhone 17 Pro est proposé en Cosmic Orange, Deep Blue et Silver. Les classiques comme le noir, le gris sidéral ou le doré disparaissent. Ce virage vers des teintes plus audacieuses peut séduire certains, mais risque de déplaire à ceux qui préfèrent les couleurs classiques. Pour ceux qui préfèrent le noir, Apple suggère de se tourner vers l’iPhone Air.

Une autonomie en nette hausse

La batterie est l’un des points forts du nouvel iPhone. Le 17 Pro offre jusqu’à 33 heures de lecture vidéo, contre 27 heures pour le 16 Pro. En streaming, on passe de 22 à 30 heures. Le modèle Pro Max atteint même 39 heures en lecture locale et 35 heures en streaming, soit 6 heures de plus que son prédécesseur.

Ces chiffres montrent une vraie optimisation énergétique, rendue possible par le nouveau design et la puce A19 Pro. Pour les utilisateurs intensifs, cela signifie moins de stress lié à la recharge et plus de liberté dans l’usage quotidien, notamment en déplacement ou en voyage.

Une capacité de stockage revue à la hausse

Apple revoit aussi sa politique de stockage. Tous les modèles de la gamme iPhone 17 démarrent désormais à 256 Go, contre 128 Go pour le 16 Pro. Le 17 Pro Max propose même une version à 2 To, une première chez Apple, idéale pour les vidéastes ou les utilisateurs qui stockent beaucoup de contenus localement.

Côté prix, le 17 Pro commence à 1099 dollars, soit 100 dollars de plus que le 16 Pro, mais avec le double de stockage. Le 17 Pro Max reste à 1199 dollars. Les versions supérieures montent jusqu’à 1999 dollars pour le modèle 2 To. Apple semble avoir trouvé un équilibre entre hausse des capacités et maintien des tarifs.

Voilà, vous connaissez désormais quels changements apporte l’iPhone 17 Pro par rapport à l’iPhone 16 Pro. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment Apple transforme l’iPhone 17 Pro en un outil de tournage professionnel avec Final Cut Camera 2.0.