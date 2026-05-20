Influence, IA, TikTok Shop : qui contrôle vraiment la décision d’achat en 2026 ?

L’influence marketing en 2026 ne ressemble plus vraiment à celle des années précédentes. Acheter un produit en ligne passe désormais par une multitude de recommandations, de contenus et de validations. Un consommateur peut découvrir un casque audio sur TikTok, revoir le produit plusieurs jours plus tard sur Instagram, tomber sur un test YouTube, lire des avis Amazon, puis finir sur un article comparatif avant de sortir sa carte bancaire. Entre-temps, l’algorithme aura probablement remis le produit sous ses yeux plusieurs fois. L’achat en ligne n’est plus un tunnel. C’est une accumulation de signaux, de recommandations et de validations.

Pendant longtemps, les marques pensaient contrôler ce parcours. Puis les créateurs de contenu ont capté une partie de l’attention. Aujourd’hui, les plateformes sociales, les systèmes de recommandation et les outils d’analyse bouleversent encore davantage l’équation. TikTok Shop rapproche directement le contenu de la transaction. Les algorithmes décident de la visibilité. Les agences d’influence doivent produire des campagnes plus rapides, plus mesurables et plus rentables. Et l’IA commence à s’inviter dans presque toutes les étapes, du sourcing au reporting.

Pour comprendre ce qui influence réellement la décision d’achat en 2026, j’ai échangé avec neuf agences françaises spécialisées dans l’influence et le marketing digital. Toutes décrivent un marché devenu plus complexe, plus technique et plus exigeant. Le discours revient souvent : les marques demandent moins de promesses et davantage de preuves. Les agences doivent justifier leurs choix, mesurer les performances et trouver les bons créateurs dans un écosystème saturé de contenus.

Mais derrière les dashboards, les métriques et les algorithmes, une question reste entière : qui contrôle réellement l’achat aujourd’hui ? La marque qui finance la campagne ? Le socréateur qui recommande le produit ? L’agence qui orchestre l’opération ? La plateforme qui pousse le contenu ? Ou les médias spécialisés qui rassurent encore avant le clic final ? En 2026, la réponse semble moins dépendre d’un acteur unique que d’un écosystème entier construit autour de la confiance.

En bref : En 2026, la décision d’achat ne dépend plus d’un seul acteur. Les créateurs déclenchent l’envie, les agences orchestrent les campagnes, les algorithmes amplifient les contenus et les plateformes rapprochent directement influence et e-commerce. Derrière cette mécanique, les marques demandent désormais des preuves concrètes de performance. L’IA accélère les process, mais le choix des créateurs et la confiance restent encore très humains. Face à des recommandations toujours plus automatisées, les médias spécialisés et les contenus de confiance retrouvent aussi un rôle clé avant l’achat.

Pourquoi l’influence marketing en 2026 est devenue une mécanique commerciale

Il y a encore quelques années, une campagne d’influence se résumait souvent à une idée simple : trouver un créateur populaire, publier un contenu sponsorisé et espérer générer de la visibilité. Ce modèle existe encore, mais il ne suffit plus. Les agences interrogées décrivent aujourd’hui un métier beaucoup plus structuré, proche de la gestion de projet, du conseil stratégique et parfois même du pilotage e-commerce.

Le travail commence bien avant le premier post Instagram ou la première vidéo TikTok. Les agences doivent comprendre le produit, la cible, les contraintes de la marque, les objectifs de performance et le ton attendu. Ensuite vient le sourcing, la négociation, la coordination des créateurs, le suivi des contenus, les validations juridiques, les délais de publication et enfin le reporting. Une campagne d’influence ressemble désormais davantage à une chaîne opérationnelle qu’à une simple collaboration entre une marque et un créateur.

Chez BIGGIE, Nicolas Carbonel résume cette évolution simplement :

“C’est beaucoup d’humain, beaucoup de gestion de projet, beaucoup de relations.” BIGGIE – Nicolas Carbonel

Même constat chez Joker Paris, où Arthur Bastide explique que les campagnes se construisent désormais autour d’objectifs très précis. Les agences ne doivent plus seulement trouver des profils visibles. Elles doivent identifier des créateurs capables de répondre à un besoin concret : visibilité, engagement, conversion, contenu réutilisable ou crédibilité auprès d’une communauté ciblée.

“Aujourd’hui, on ne vend plus juste une visibilité. On doit prouver pourquoi ce créateur-là est pertinent, pourquoi il va performer et ce qu’il va réellement apporter à la marque.” Joker Paris – Arthur Bastide

Cette transformation change aussi la manière dont les agences travaillent avec les marques. Les validations sont plus nombreuses. Les attentes sont plus élevées. Les campagnes doivent aller vite. Certaines agences expliquent préparer plusieurs shortlists par semaine, avec des dizaines de profils analysés manuellement avant même de proposer une sélection finale au client. Chez Initial Agency, Hector Sohier explique pouvoir sortir “une bonne shortlist” en moins de 48 heures. Mais derrière cette rapidité, il y a souvent des années de veille, de contacts et de bases internes accumulées.

L’influence est aussi devenue un métier beaucoup plus hybride. Les agences doivent comprendre les plateformes sociales, les usages créateurs, les métriques publicitaires et les logiques algorithmiques. Certaines se rapprochent désormais du fonctionnement d’une agence média ou d’un cabinet de conseil. D’autres développent des pôles dédiés à la performance, au social commerce ou à la création de contenus UGC.

Ce changement de dimension est important pour comprendre le marché actuel. Les agences d’influence ne vendent plus seulement de la visibilité. Elles vendent une capacité à réduire l’incertitude dans un environnement saturé de contenus, de plateformes et de signaux contradictoires.

Le sourcing reste le vrai point de friction

Trouver un influenceur n’a jamais été aussi simple. Trouver le bon reste étonnamment compliqué. C’est probablement le constat qui revient le plus souvent dans les neuf interviews réalisées pour ce dossier. Derrière les plateformes de mise en relation, les bases de données et les outils dopés à l’IA, le sourcing continue de reposer sur énormément de travail humain.

Les agences interrogées parlent toutes du même problème : il existe aujourd’hui une quantité gigantesque de profils disponibles, mais beaucoup moins de créateurs réellement adaptés à une campagne précise. Il faut vérifier la cohérence éditoriale, la qualité de l’audience, les précédentes collaborations, la crédibilité des statistiques, le ton utilisé ou encore la compatibilité avec la marque. Un bon taux d’engagement ne suffit plus.

“Aujourd’hui, le plus compliqué n’est pas de trouver des profils. C’est de trouver ceux qui vont vraiment correspondre à la marque et à sa communauté.” Zaacom – Baptiste Lenoir

Chez La Villa Maison de Communication, Nicolas Ballestero explique que malgré les nouveaux outils, une grande partie du travail reste manuelle :

“À LA VILLA, nous utilisons l’intelligence artificielle avec discernement, comme un outil d’appui sur certaines tâches ponctuelles. Mais l’essentiel de notre travail repose sur l’analyse, la réflexion et la rédaction par nos équipes.” La Villa Maison de Communication – Nicolas Ballestero

Plusieurs agences décrivent aussi un marché devenu beaucoup plus exigeant côté annonceurs. Les marques veulent des profils plus précis, des audiences mieux qualifiées et des créateurs capables de produire des contenus performants sur plusieurs plateformes à la fois. Un créateur peut très bien fonctionner sur TikTok et échouer complètement sur Instagram ou YouTube Shorts. Les agences doivent désormais anticiper ces écarts avant même le lancement d’une campagne.

Le sourcing devient également un problème de vitesse. Les campagnes s’enchaînent plus rapidement qu’avant. Certaines agences expliquent devoir sortir des shortlists en quelques heures seulement, tout en conservant une validation humaine importante. Chez Initial Agency, Hector Sohier explique pouvoir préparer une sélection pertinente sous 48 heures. Mais cette rapidité repose surtout sur des années d’expérience, des bases internes enrichies en continu et une veille quotidienne.

Derrière cette phase de recherche se cache aussi un autre enjeu : la confiance. Les agences parlent régulièrement de profils aux statistiques gonflées, d’audiences peu qualifiées ou de créateurs devenus trop “publicitaires”. Les outils permettent d’automatiser une partie des vérifications, mais beaucoup de décisions restent basées sur l’expérience terrain. Certaines agences disent même privilégier leur intuition ou leurs précédentes collaborations plutôt que des scores automatisés.

“On gagne du temps avec les outils, mais la validation finale reste humaine.” North – Eliott Rousset

Cette limite est importante pour comprendre l’évolution du marché. Malgré l’essor de la donnée et de l’IA, le choix d’un créateur reste encore largement humain. Les agences ne cherchent pas seulement des chiffres. Elles cherchent une compatibilité culturelle entre une marque, une communauté et un format de contenu. Et cette équation reste difficile à industrialiser complètement.

“Dans le sport, les profils les plus efficaces ne sont pas toujours des influenceurs au sens classique du terme.” Hopscotch Sport – Jean-Baptiste Ong

L’influence marketing en 2026 doit désormais prouver son ROI, pas seulement de la visibilité

Pendant longtemps, une campagne d’influence pouvait être considérée comme réussie avec quelques centaines de milliers de vues ou un bon taux d’engagement. Ce n’est plus suffisant. Les agences interrogées décrivent des annonceurs beaucoup plus attentifs aux résultats concrets, surtout dans un contexte économique plus tendu et avec des budgets davantage surveillés.

“Les clients veulent comprendre ce qui convertit réellement, pas seulement ce qui génère des vues.” Primelis – Coralie Truffy

Les indicateurs ont changé. Les marques regardent désormais :

les clics

les conversions

le coût d’acquisition

les ventes générées

ou encore la capacité d’un contenu à être réutilisé en publicité.

Chez Joker Paris, Arthur Bastide explique que certaines métriques perdent progressivement de leur importance :

“On va écarter au maximum tout ce qui est reach, impressions, toutes les métriques de vanité.” Joker Paris – Arthur Bastide

Cette évolution rapproche fortement l’influence du e-commerce et de la performance marketing. Avec l’arrivée de TikTok Shop, de l’affiliation ou des contenus UGC sponsorisés, certaines campagnes ne cherchent même plus à créer de la notoriété. Elles cherchent directement à vendre. Le contenu devient presque une fiche produit enrichie par une recommandation humaine.

“Le social commerce rapproche énormément l’influence de la performance marketing.” Primelis – Maxime

“Avec TikTok Shop, on va enfin pouvoir tracer beaucoup plus directement l’impact des campagnes sur les ventes.” Skeepers – Angelica Reyes

Plusieurs agences expliquent aussi que les marques demandent désormais des reportings beaucoup plus détaillés qu’avant. Les clients veulent comprendre pourquoi une campagne a fonctionné, quels profils ont réellement performé et quels contenus peuvent être réutilisés ailleurs. Une vidéo TikTok efficace peut ensuite être exploitée en publicité sociale, sur une fiche Amazon ou dans une campagne Meta.

“Au-delà des performances affichées, l’enjeu reste de s’assurer que la campagne touche réellement la bonne audience.” Comm Santé – Sonia Bousbiat-Dupont

Cette pression sur les résultats change aussi la relation avec les créateurs. Les profils capables de générer de la confiance ou de la conversion prennent plus de valeur que les simples gros volumes d’audience. Certaines agences expliquent même privilégier des créateurs plus petits, mais jugés plus crédibles auprès de leur communauté.

Au fond, l’influence se rapproche progressivement d’un modèle hybride entre média, publicité et commerce social. La visibilité reste importante. Mais en 2026, elle ne suffit plus à justifier une campagne.

L’IA est désormais présente dans presque toutes les agences interrogées. Mais son rôle reste souvent plus pragmatique que révolutionnaire. Elle sert surtout à gagner du temps sur des tâches répétitives : rédaction, préparation de reportings, analyse rapide de profils ou organisation des campagnes.

“L’IA est complètement intégrée dans notre workflow parce qu’elle permet d’automatiser énormément de tâches.” Skeepers – Angelica Reyes

Chez R-Advertising, l’IA est surtout utilisée comme un outil d’assistance :

“C’est du gain de temps sur des setups, sur des reportings, mais en analyse il y a encore beaucoup de choses loufoques.” “L’IA aide surtout à accélérer certaines tâches, mais pas à comprendre les communautés. » R-Advertising – Julie RÉMY

Même constat chez plusieurs autres agences. Les outils permettent de repérer des profils, comparer des statistiques ou générer des premières recommandations. Mais la validation finale reste humaine. Les agences continuent de s’appuyer sur leur expérience, leur connaissance des communautés et leur compréhension des plateformes.

Cette limite apparaît surtout dans les campagnes les plus sensibles. Une marque ne choisit pas uniquement un créateur pour ses chiffres. Elle choisit aussi un ton, une image, une manière de parler à une audience. Et ce type de compatibilité reste difficile à automatiser complètement.

Chez Joker Paris, Arthur Bastide résume assez bien cette situation :

“L’IA n’est pas trop mal pour avoir des idées, mais pas pour la connaissance terrain.” Joker Paris – Arthur Bastide

Le sujet devient encore plus complexe avec les plateformes sociales elles-mêmes. TikTok, Instagram ou YouTube reposent déjà massivement sur des systèmes de recommandation automatisés. Les agences doivent donc composer avec des algorithmes capables de modifier la visibilité d’un contenu en quelques heures. Une campagne peut fonctionner très différemment selon le moment de publication, le format utilisé ou les signaux d’engagement détectés par la plateforme.

“Les plateformes contrôlent une énorme partie de la distribution aujourd’hui.” Axicom FR – Nathan Jacquot

Le rôle des agences évolue alors progressivement. Leur valeur ne repose plus uniquement sur l’accès aux créateurs, mais sur leur capacité à interpréter des données, comprendre les tendances et réagir vite dans un environnement devenu beaucoup plus mouvant. L’IA accélère certaines décisions. Mais elle ne remplace pas encore le regard humain nécessaire pour comprendre pourquoi un contenu fonctionne réellement.

Les plateformes distribuent l’influence, les médias rassurent encore

Les créateurs ne sont plus les seuls à influencer la décision d’achat. Dans certains secteurs comme la santé, le sport ou la communication institutionnelle, l’influence passe aussi par des experts, des athlètes, des médecins ou des patients devenus créateurs de contenu. Les plateformes jouent désormais un rôle central dans la manière dont les produits circulent. Sur TikTok, Instagram ou YouTube, ce ne sont plus uniquement les abonnés qui déterminent la visibilité d’un contenu. Ce sont surtout les algorithmes de recommandation.

Un produit peut aujourd’hui apparaître plusieurs fois dans la même semaine sans qu’un utilisateur suive particulièrement un créateur ou une marque. L’algorithme teste, pousse, répète et amplifie les contenus qui retiennent l’attention. Cette répétition devient essentielle dans le parcours d’achat. Plusieurs études citées dans notre recherche montrent qu’un consommateur achète rarement après une seule exposition. Il accumule des validations successives.

“Le consommateur voit souvent le même produit plusieurs fois avant de passer à l’achat.” Axicom UK – Mercedes Harvey

Le développement du social commerce accélère encore cette logique. Avec TikTok Shop, le contenu, la recommandation et l’achat se retrouvent désormais dans la même interface. L’utilisateur découvre un produit et peut l’acheter immédiatement sans quitter la plateforme. Le rôle des réseaux sociaux ne se limite donc plus à générer de la visibilité. Ils cherchent désormais à contrôler directement la conversion.

Mais cette automatisation du parcours crée aussi une nouvelle fatigue chez les consommateurs. Entre les contenus sponsorisés, les recommandations algorithmiques et les vidéos générées à la chaîne, la frontière entre conseil sincère et mécanique commerciale devient parfois floue. C’est précisément dans cet environnement que les contenus éditoriaux retrouvent de la valeur.

« Le contenu généré par des utilisateurs est, par nature, créé par une personne réelle.” Skeepers – Angelica Reyes

Avant un achat important, beaucoup d’utilisateurs cherchent encore une validation plus neutre. Un test détaillé, une comparaison, un retour d’expérience ou un avis construit restent capables de rassurer davantage qu’une vidéo de trente secondes. Dans la tech, le gaming, l’audio ou les objets connectés, les médias spécialisés gardent donc un rôle stratégique dans la décision finale.

C’est aussi ce qui explique le retour en force des contenus longs sur YouTube, des tests approfondis et des articles comparatifs. Plus les plateformes accélèrent les recommandations, plus certains consommateurs cherchent des contenus capables de ralentir la décision et de réduire le doute avant achat. Dans la tech notamment, beaucoup d’utilisateurs passent encore par des tests complets, des comparatifs ou des retours d’expérience avant de commander un produit. Sur Le Café Du Geek, les articles de test restent parmi les contenus les plus consultés avant un achat high-tech, notamment sur l’audio, les smartphones, les objets connectés ou le gaming.

Retrouvez d’ailleurs tous nos tests produits et retours d’expérience sur notre rubrique dédiée.

Alors, qui contrôle vraiment la décision d’achat en 2026 ?

Après plusieurs semaines d’entretiens et d’analyses, une conclusion revient constamment : aucun acteur ne contrôle réellement la décision d’achat seul. Le modèle où une marque lançait une campagne publicitaire massive pour déclencher automatiquement des ventes appartient largement au passé. Le parcours est devenu trop fragmenté, trop rapide et trop dépendant des plateformes.

La marque garde évidemment un rôle central. C’est elle qui construit le produit, le discours et l’image globale. Les créateurs, eux, apportent une proximité que la publicité classique ne peut plus reproduire aussi facilement. Leur force reste la recommandation incarnée, souvent plus crédible qu’un message publicitaire traditionnel.

Mais derrière cette mécanique visible, les agences jouent désormais un rôle beaucoup plus stratégique qu’avant. Elles organisent les campagnes, coordonnent les profils, interprètent les données et tentent d’aligner des objectifs parfois contradictoires entre visibilité, crédibilité et performance commerciale. Plusieurs agences interrogées décrivent d’ailleurs un marché devenu beaucoup plus technique et exigeant qu’il y a seulement quelques années.

En parallèle, les plateformes sociales ont pris une place considérable dans cette équation. TikTok, Instagram ou YouTube ne se contentent plus d’héberger des contenus. Leurs algorithmes déterminent désormais quels produits émergent, quels créateurs gagnent en visibilité et quels contenus seront vus plusieurs fois avant un achat. Avec le développement du social commerce, certaines plateformes cherchent même à maîtriser l’ensemble du parcours, de la découverte jusqu’à la transaction.

“L’influence n’est plus forcément une discipline isolée. Elle devient un levier parmi d’autres dans des stratégies de communication beaucoup plus globales.” Akkanto – Guillaume Albert

Et pourtant, malgré cette automatisation croissante, la confiance reste un facteur profondément humain. C’est probablement le paradoxe le plus intéressant de cette enquête. Plus les recommandations deviennent algorithmiques, plus les consommateurs semblent rechercher des validations crédibles : avis détaillés, retours d’expérience, tests longue durée ou comparatifs indépendants.

C’est aussi ce qui redonne de la valeur aux contenus éditoriaux spécialisés. Dans un environnement saturé de contenus sponsorisés et de recommandations automatisées, la crédibilité devient presque un filtre. Les créateurs déclenchent souvent l’intérêt. Les plateformes amplifient le message. Mais les médias et les contenus de fond continuent souvent d’aider à prendre la décision finale. Chez Skeepers, Angelica Reyes estime d’ailleurs que le marché doit désormais avancer vers davantage de transparence : “In fine, ce que vous regardez, ce sont des liens de confiance.”

En 2026, le pouvoir n’appartient donc plus à celui qui parle le plus fort. Il appartient surtout à ceux qui réussissent à réduire le doute au bon moment.

Méthodologie : Agences françaises interrogées entre mars et avril 2026, entretiens lors du One-to-One Monaco, en visio ou en présentiel, de 15 à 30 min.