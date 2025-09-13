Final Cut Camera 2.0 : Apple transforme l’iPhone 17 Pro en outil de tournage professionnel

Apple vient de dévoiler Final Cut Camera 2.0, une mise à jour majeure de son application dédiée à la capture vidéo. Disponible gratuitement sur l’App Store, cette version repousse les limites de la création mobile en intégrant des fonctionnalités jusqu’ici réservées aux caméras professionnelles. Voici ce qu’il faut savoir à son propos.

Final Cut Camera 2.0 prend en charge ProRes RAW et Open Gate

Final Cut Camera 2.0 introduit l’enregistrement en ProRes RAW, une première sur smartphone. Ce format permet de capturer les données brutes directement depuis le capteur, offrant une liberté totale en post-production. Concrètement, les monteurs peuvent ajuster l’exposition, la balance des blancs et les couleurs sans perte de qualité. Grâce à la puce A19 Pro, le traitement des fichiers est rapide et les exports plus légers, ce qui facilite le travail sur iPad ou Mac.

Autre nouveauté : l’enregistrement Open Gate. Ce dernier utilise l’intégralité du capteur pour capturer un champ de vision élargi. Cette fonction dépasse les standards 4K et permet de recadrer, stabiliser ou modifier le format sans compromettre la résolution. Les créateurs bénéficient ainsi d’une flexibilité maximale pour adapter leurs vidéos à différents supports, du cinéma au format vertical pour les réseaux sociaux.

Genlock et caméra frontale : la synchronisation et la polyvalence au rendez-vous

La prise en charge du Genlock permet de synchroniser plusieurs iPhone 17 Pro entre eux ou avec des caméras externes. Cette fonction est essentielle pour les tournages multicaméras, car elle évite les décalages entre les séquences. Apple propose aussi une API dédiée pour que les fabricants puissent intégrer cette technologie dans leurs équipements, renforçant l’écosystème autour de l’iPhone.

Par ailleurs, Final Cut Camera 2.0 améliore également la caméra frontale Center Stage. Et ce, avec des réglages manuels pour filmer en horizontal ou vertical sans tourner l’appareil. Ce capteur carré de 18 MP offre une qualité d’image supérieure pour les vlogs, interviews ou contenus sociaux. En combinant ces outils avec Final Cut Pro 11.2 sur Mac et iPad, Apple propose une solution complète, de la capture à l’édition, pour les créateurs mobiles.