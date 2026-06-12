Révolution olfactive – BONJAC Inc : Découvrez scent ID, l’IA positive qui réinvente le choix de parfums

Le secteur de la parfumerie s’apprête à vivre une véritable révolution digitale grâce à BONJAC Inc., une entreprise de beauty-tech sud-coréenne bien décidée à bousculer les codes. À l’occasion du salon VIVATECH 2026 à Paris, la start-up dirigée par Jin Bae dévoile Scent ID, une plateforme de curation de parfum boostée à l’intelligence artificielle, soutenue par L’Oréal, Villa Blu by Robertet et portée par l’innovation franco-coréenne. Portrait d’un projet qui entend faire tomber les frontières entre la découverte olfactive et le numérique.

La rencontre du savoir-faire français et de la haute-technologie coréenne

BONJAC est née en 2019 avec la volonté de marier l’héritage sensoriel français à la tech coréenne. Au cœur de sa démarche, quatre piliers : Marque, Données, Curation par IA et Commerce. Sa mission ? Permettre à tous de choisir leur parfum idéal en ligne, avec autant de confiance qu’en boutique. Aujourd’hui, le secteur du parfum demeure un bastion du shopping physique, car sentir à distance relève du défi. Pourtant, BONJAC brise ce plafond de verre grâce à une technologie inédite.

Le moteur de cette révolution s’appelle Scent ID. Il fonctionne en deux couches : d’abord Scentpedia, la base de connaissance qui catalogue ingrédients, familles olfactives et métadonnées de fabrication ; puis, la couche curation, qui compile six dimensions précises de l’expérience olfactive (goûts, réactions sensorielles, souvenirs, contextes d’utilisation, comportements d’achat et notes évitées). Grâce à ces données, l’IA crée un profil de parfum unique pour chaque utilisateur.

Une expérience personnalisée et transparente pensée pour l’e-commerce

Fini les questionnaires basiques ou le pifomètre des vendeurs de boutiques, Scent ID prend en compte l’état émotionnel, l’environnement et les préférences pour recommander des parfums avec des explications détaillées sur les notes et les correspondances émotionnelles. Ainsi, cette approche inspire confiance lors de l’achat, tandis qu’elle relie les besoins numériques et physiques. De plus, elle propose un système O2O (Online-to-Offline) permettant de tester les senteurs en boutique locale si on le souhaite.

L’investissement stratégique de Villa Blu by ROBERTET et la sélection au prestigieux programme L’Oréal Big Bang témoignent de la crédibilité du projet. Mieux encore, BONJAC bénéficie de l’accès aux données brutes aromatiques du groupe Robertet, un avantage exclusif face aux services concurrents, tout en alimentant son IA par les retours de sa marque premium Selvatico disponible chez Hyundai, Lotte et Musinsa.

Un plan d’expansion mondial ambitieux

Dès VIVATECH 2026, BONJAC vise l’Europe – berceau du parfum – pour valider son concept et séduire les géants de la beauté et du e-commerce à travers des partenariats technologiques. En parallèle, la start-up prépare l’adaptation de sa plateforme aux normes réglementaires européennes. Le plan de route prévoit une extension dès 2027 en France, Hong Kong, puis en Chine et en Asie du Sud-Est, avec un passage à une offre SaaS mondiale à l’horizon 2029.

BONJAC nous promet l’émergence d’un standard international pour la découverte de parfums. Que pensez-vous de l’idée de choisir son parfum grâce à une IA ? Partagez votre avis dans les commentaires et discutez-en autour de vous !