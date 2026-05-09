MSI IPC dévoile ses solutions puissantes pour l’industrie connectée

MSI IPC révolutionne le marché de l’informatique industrielle avec deux nouveaux produits innovants. Le MS-C936 et le MS-CF27 sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels cherchant performance, connectivité et fiabilité. Découvrons en détail ces solutions parfaites pour l’ère de l’AIoT.

Nouveaux produits MSI IPC pour l’informatique industrielle en périphérie

Les entreprises recherchent aujourd’hui des dispositifs performants pour les applications intelligentes et l’automatisation. MSI IPC a conçu deux nouvelles plateformes : le MS-C936, un PC compact sans ventilateur, et le MS-CF27, une carte SBC de 3,5 pouces. Ces deux produits exploitent la puissance de la mémoire DDR5 haut de gamme et offrent une gestion avancée de l’affichage. Ils sont idéaux pour les déploiements exigeant efficacité et résistance dans l’industrie, les transports ou le commerce.

MS-C936 : un PC industriel compact pour une performance maximale

Le MS-C936 est ultra-fin, avec seulement 29 mm d’épaisseur. Ce PC se distingue par sa conception sans ventilateur, assurant un fonctionnement silencieux et une fiabilité 24h/24. Il prend en charge les derniers processeurs Intel Raptor Lake-P Refresh et jusqu’à 96 Go de mémoire DDR5. Il permet de connecter quatre écrans indépendants grâce à deux ports HDMI et deux DisplayPort via USB-C. Sa construction robuste résiste aux chocs et aux vibrations, conforme à la norme IEC 60068-2. Plusieurs emplacements M.2 proposent une flexibilité remarquable pour le stockage et la connectivité sans fil.

MS-CF27 : la carte SBC idéale pour la connectivité intelligente

Le MS-CF27 vise la connectivité industrielle avec efficacité. Grâce à ses quatre ports Gigabit Ethernet Intel, elle gère facilement les réseaux avancés et les hubs intelligents. La carte offre aussi une grande souplesse au niveau des ports série COM et prend en charge l’affichage triple indépendant. Elle fonctionne sur des plateformes performantes comme Intel Alder Lake-N. De plus, sa compatibilité avec des tensions d’entrée de 12 à 24 V DC garantit un usage stable dans des environnements difficiles.

En conclusion, MSI IPC confirme sa position de leader dans l’innovation industrielle. Le MS-C936 et le MS-CF27 offrent aux entreprises des solutions fiables et évolutives pour l’AIoT. Avec leur performance, leur robustesse et leur connectivité, ces produits sont idéaux pour faire face aux défis actuels de l’industrie connectée.

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