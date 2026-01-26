PwC alerte sur l’inquiétante perte de confiance des dirigeants

La dernière enquête mondiale menée par PwC en 2026 révèle un climat d’incertitude chez les chefs d’entreprise. Leur confiance dans la croissance de leurs revenus chute à un niveau jamais vu depuis cinq ans. Dans ce contexte, l’intelligence artificielle (IA) s’impose comme un enjeu majeur, tout en accentuant l’écart entre les sociétés innovantes et celles à la traîne.

La confiance des dirigeants atteint un plancher historique en 2026

Selon l’étude PwC, seuls 30 % des dirigeants se disent confiants quant à la progression de leur chiffre d’affaires sur un an, contre 38 % l’année précédente. Ce recul, qui s’aggrave depuis 2022, s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, les dirigeants peinent à convertir les investissements en IA en bénéfices concrets. Ensuite, la pression monte en raison des risques géopolitiques et de la volatilité de l’économie mondiale. Pour beaucoup, il n’est plus évident de transformer les paris technologiques en réussite financière.

L’IA : facteur clé de performance et de division chez PwC

L’intelligence artificielle devient incontournable, mais seulement 12 % des dirigeants affirment qu’elle a généré des avantages en coûts ou en revenus. En réalité, les sociétés ayant intégré l’IA à grande échelle se démarquent nettement.

Intégration stratégique de l’IA dans les produits et processus

Investissements dans des cadres responsables et des technologies flexibles

Les organisations qui structurent sérieusement leur démarche IA réussissent nettement mieux. Selon PwC, ces entreprises affichent des marges bénéficiaires supérieures de quatre points à celles qui restent prudentes.

Cyber-risques et innovation : les nouveaux défis des entreprises

La montée des cyber-menaces inquiète 31 % des chefs d’entreprise, contre 24 % l’an dernier. Les firmes se préparent donc à investir massivement dans la sécurité numérique.

Mais les défis ne s’arrêtent pas là. Les droits de douane et l’incertitude géopolitique renforcent la pression. La majorité des dirigeants pensent que seule une réinvention stratégique permanente permettra de saisir les prochaines opportunités de croissance. Enfin, les États-Unis et l’Inde s’imposent comme les destinations privilégiées pour les investissements à venir.

En résumé, PwC met en lumière un climat d’affaires tendu, où la confiance des dirigeants s’effrite. Face à l’IA et aux cyber-menaces, seules les entreprises les mieux préparées tireront leur épingle du jeu. Pour rester compétitif, il devient vital d’innover, de se protéger et de prendre des décisions audacieuses sans attendre.

Lisez notre dernier article tech : Substack s’invite sur grand écran avec une application TV