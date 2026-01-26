Meta a annoncé qu’elle suspendait temporairement l’accès des adolescents à ses personnages de chatbots IA. Cette mesure intervient après plusieurs signalements de conversations jugées inappropriées entre ces chatbots et des mineurs. Apparemment, l’entreprise veut renforcer la sécurité et éviter que ses outils ne soient utilisés de manière dangereuse. Elle promet aussi de mettre en place de nouvelles protections pour les jeunes utilisateurs.

Certains chatbots de Meta abordent des sujets sensibles avec les adolescents

Meta a pris cette décision après des critiques sur le comportement de certains de ses chatbots. Des rapports ont montré que des adolescents pouvaient engager des discussions à caractère sexuel ou sensible avec ces personnages virtuels. Face à ces inquiétudes, l’entreprise a choisi de suspendre l’accès globalement, le temps de revoir ses systèmes. Cette pause est présentée comme une mesure de précaution pour protéger les mineurs.

Par ailleurs, la société avait déjà annoncé qu’elle travaillait sur des contrôles parentaux spécifiques aux chatbots. Ces outils permettront aux parents de bloquer totalement l’accès ou de limiter les interactions avec certains personnages.

Meta promet de mettre en place de nouvelles protections pour les jeunes

Meta ne se contente pas de suspendre l’accès. L’entreprise affirme qu’elle revoit la formation de ses modèles d’IA pour éviter les sujets sensibles. Par exemple, les chatbots ne devront plus aborder des thèmes liés à l’autodestruction, aux troubles alimentaires ou aux conversations romantiques avec des mineurs. Ces ajustements visent à réduire les risques et à rendre l’expérience plus sûre pour les adolescents.

Cette suspension pourrait durer plusieurs mois, le temps de mettre en place ces nouvelles règles. L’entreprise espère ainsi regagner la confiance des parents et des régulateurs. De plus, elle mise sur une approche plus stricte pour éviter que ses innovations en intelligence artificielle ne deviennent une menace pour les plus jeunes.