X870E AERO X3D WOOD : élégance et puissance inégalée pour votre PC

GIGABYTE bouscule le marché des cartes mères haut de gamme avec sa nouvelle X870E AERO X3D WOOD, présentée au CES 2026. Ce modèle associe à la perfection design naturel et performances extrêmes. Découvrez pourquoi cette carte mère attire déjà l’attention de tous les passionnés de PC.

Un design naturel pour sublimer les configurations PC haut de gamme

La X870E AERO X3D WOOD ne passe pas inaperçue. Elle s’inspire du bois et des intérieurs modernes. L’esthétique met en avant des éléments décoratifs en bois et une languette en cuir noble. Ce choix offre au matériel une allure unique, bien différente des composants classiques.

Pour ceux qui attachent autant d’importance à la forme qu’à la fonction, c’est un vrai tournant. Cette carte mère devient ainsi une pièce maîtresse que l’on montre fièrement. Finis les boîtiers fermés, faites place au style et à la chaleur dans vos espaces de travail ou de jeux.

Des performances inégalées grâce à la plateforme AMD X3D

Sous son élégante apparence, la X870E AERO X3D WOOD embarque les meilleures technologies récentes. Elle repose sur le socle AMD AM5 et prend en charge les processeurs Ryzen des séries 9000, 8000 et 7000.

X3D Turbo Mode 2.0 , assisté par IA pour booster les performances

, assisté par IA pour booster les performances Overclocking DDR5 jusqu’à 9000 MT/s pour une vitesse record

pour une vitesse record Design VRM numérique 16+2+2 phases pour une alimentation stable

pour une alimentation stable Deux ports PCIe 5.0 pour les cartes graphiques dernier cri

pour les cartes graphiques dernier cri Jusqu’à quatre M.2 PCIe 5.0/4.0 pour un stockage ultra-rapide

Vous souhaitez des performances sans compromis ? Cette carte mère répond à toutes vos exigences.

Solutions thermiques et connectivité de dernière génération

Pour garder des performances élevées, GIGABYTE a intégré sa meilleure gestion thermique à la X870E AERO X3D WOOD. Les innovations incluent un VRM Thermal Armor Advanced avec caloducs performants et un système de plaques thermiques pour améliorer la dissipation.

Côté connectivité, rien n’a été laissé au hasard. Profitez de :

Deux ports LAN 5 GbE pour une connexion ultra-rapide Wi-Fi 7 pour une performance sans fil optimale Deux ports USB4 Type-C compatibles DisplayPort Alt/HDMI

Des solutions ingénieuses comme M.2 EZ-Flex et WIFI EZ-Plug facilitent l’installation et l’utilisation au quotidien.

Avec la X870E AERO X3D WOOD, GIGABYTE signe un mariage parfait entre esthétique raffinée et technologie de pointe. Cette carte mère s’impose déjà comme le choix idéal pour les amateurs de beaux objets et de performances extrêmes. L’élégance du bois, l’efficacité d’un refroidissement de haut niveau et des innovations centrées sur l’utilisateur définissent une nouvelle référence sur le marché.

