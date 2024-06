Evnia – Moniteurs pour une expérience de jeu ultime : Boostez votre jeu avec les nouvelles innovations Philips !

Philips dévoile ses deux nouveaux moniteurs de jeu, les Philips Evnia 27M2N3200A et 24M2N3200A. Ainsi, ces modèles associent technologie Fast IPS, un taux de rafraîchissement de 180 Hz et une résolution HDR10 pour offrir une expérience de jeu riche et immersive.

Des moniteurs optimaux pour le gaming

Chaque moniteur Philips Evnia est spécialement conçu pour satisfaire les attentes des passionnés de jeux. De plus, que ce soit pour les amateurs de tir à la première personne, de racing ou de stratégie en temps réel, les 27M2N3200A disposent de fonctionnalités particulièrement intuitives. De même, les 24M2N3200A offrent des fonctionnalités intuitives, adaptées aux besoins des joueurs de tous les genres.

L’intégration d’une dalle Fast IPS et Full HD offre des temps de réponse records pouvant atteindre jusqu’à 1 ms, grâce à l’overdrive réglé au maximum. De plus, avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz, l’expérience de jeu devient follement immersive et agréable, sans aucun décalage perceptible.

Fonctions additionnelles pour booster sa performance

Chaque moniteur Philips Evnia propose par ailleurs des fonctionnalités conçues pour optimiser votre performance en jeu. Le Smart Crosshair améliore la précision de la visée . Par ailleurs, le mode First Person Shooter illumine les scènes obscures pour mieux détecter les objets cachés.

Le mode Racing offre des couleurs vives et un temps de réponse exceptionnel. De plus, le mode Real Time Strategy comprend la technologie SmartFrame pour ajuster la taille et l’image. Ces fonctionnalités aideront chaque joueur à prendre l’avantage sur ses adversaires.

Un design respectueux de l’environnement

Dans le cadre de son engagement envers la protection de l’environnement, Philips a conçu ses nouveaux modèles Evnia. Ces modèles sont fabriqués à partir de matériaux durables, témoignant de cet engagement. En tout, on retrouve 85 % de plastique recyclé après consommation dans le châssis et 35 % dans le pied et le revêtement des moniteurs.

Des technologies au service du confort des joueurs

Les moniteurs Philips Evnia 27M2N3200A et 24M2N3200A intègrent des technologies de protection des yeux. Ces technologies visent à garantir le confort des joueurs pendant les longues sessions de jeu. En outre, le mode LowBlue et la technologie Flicker-free réduisent la fatigue oculaire. De plus, un support réglable en hauteur et un crochet pour casque d’écoute sont prévus pour un espace de travail optimisé.

Le moniteur Philips Evnia 27M2N3200A est dès à présent disponible pour 199 €. Quant au 24M2N3200A, il sera disponible courant juin pour 169 €. Ces deux modèles proposent une expérience de jeu hautes performances pour un prix très accessible. Alors, qu’attendez-vous pour améliorer votre setup gaming avec ces nouveaux moniteurs Philips Evnia ?