Hypershell impressionne avec le Carbon X : une avancée remarquable

Le salon Tokyo Outdoor Show 2025 a été marqué par la présence de Hypershell. L’entreprise a présenté le Carbon X, un exosquelette ultraléger conçu pour révolutionner les activités de plein air. Retour sur un week-end riche en innovations et en échanges.

Le Carbon X d’Hypershell : une révolution pour l’outdoor

Le Carbon X est un exosquelette pensé pour les aventuriers et les professionnels. Il délivre une puissance de 1 cheval-vapeur et un couple de pointe de 32 N•m. Son moteur intelligent AI MotionEngine détecte dix postures différentes. Monter des escaliers, courir sur le gravier ou avancer sur un terrain pentu devient plus facile grâce à lui. Ce modèle pèse seulement 1,8 kg et offre 17,5 km d’autonomie par batterie. Grâce à lui, l’effort physique est réduit de 30 % et, en parallèle, la force des jambes peut augmenter jusqu’à 40 %. Par ailleurs, sa structure mélange la fibre de carbone, l’aluminium et le titane afin de garantir à la fois robustesse et légèreté.

Une technologie d’exosquelette inspirée par l’innovation japonaise

L’équipe Hypershell s’inspire du manga cyberpunk Ghost in the Shell pour innover. Le Japon, avec sa culture technologique de pointe, influence fortement la création du Carbon X. L’importance de la robotique portable dans la société japonaise se retrouve dans chaque détail du design. Ce choix rend le produit à la fois moderne et performant, tout en restant connecté à ses sources culturelles.

Le Carbon X testé au Tokyo Outdoor Show : retours et démonstrations

Lors du Tokyo Outdoor Show, le stand Hypershell a attiré de nombreux visiteurs. En effet, ils ont pu tester le Carbon X et constater à la fois sa fluidité d’assistance et son soutien postural adaptatif. De plus, les retours des participants soulignent la sensation de liberté, la facilité d’utilisation et le confort lors des démonstrations. Enfin, le public japonais, passionné par la technologie, a salué la robustesse et la performance de cet exosquelette unique.

En conclusion, Hypershell confirme sa place de pionnier dans la robotique portable avec le Carbon X. Son exosquelette séduit déjà un public mondial et s’impose comme un allié de choix pour tous les passionnés d’aventure. Les avancées techniques portées par la marque promettent de belles évolutions pour l’outdoor de demain.

