YouTube Shorts en mode paysage : une nouveauté vraiment utile ?

L’univers des vidéos courtes évolue sans cesse et YouTube vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité : la possibilité de regarder les Shorts en mode paysage. Cette innovation, pensée pour améliorer l’accessibilité, soulève de nombreuses questions sur son utilité réelle pour les utilisateurs et créateurs de contenu.

Pourquoi YouTube propose-t-il les Shorts rotatifs ?

Depuis leur lancement, les YouTube Shorts sont conçus pour être visionnés en format vertical, comme sur TikTok ou Instagram Reels. L’idée est simple : offrir une expérience immersive et adaptée à la prise en main naturelle des smartphones. Cependant, YouTube a récemment ajouté une option permettant de faire pivoter les Shorts pour les regarder en mode paysage. Cette fonctionnalité se trouve dans les paramètres d’accessibilité de l’application. Elle vise principalement à répondre aux besoins de certains utilisateurs, notamment ceux qui utilisent des supports fixes ou qui ont des difficultés motrices.

L’activation du mode rotatif modifie l’interface. Concrètement, les contrôles se déplacent sur le côté, et une barre de progression apparaît en bas de l’écran. Toutefois, comme les vidéos restent verticales, leur affichage en mode paysage réduit considérablement leur taille. Or, cela peut rendre le visionnage moins agréable. Cette nouveauté semble donc s’adresser à une niche d’utilisateurs, plutôt qu’à la majorité du public habitué à consommer des contenus en plein écran vertical.

Un changement qui divise la communauté

L’arrivée des Shorts rotatifs ne fait pas l’unanimité. Beaucoup d’utilisateurs estiment que cette fonctionnalité n’était pas vraiment nécessaire. La raison en est que le format vertical reste le plus adapté à la visualisation rapide de vidéos sur mobile. Regarder un Short en mode paysage laisse de larges bandes noires sur l’écran, ce qui peut nuire à l’expérience visuelle et à l’immersion recherchée sur ce type de contenu.

Du côté des créateurs, cette nouveauté ne change pas fondamentalement la façon de produire ou de partager des vidéos. Les Shorts restent pensés pour être filmés et montés à la verticale. Cependant, certains y voient une opportunité d’atteindre un public plus large. En particulier, les personnes qui utilisent YouTube sur des appareils fixes ou en mode mains libres. Malgré tout, la majorité des créateurs et des spectateurs pourraient continuer à privilégier le format vertical, qui est plus naturel et immersif pour ce type de vidéos.

En tout cas, l’option de rotation des Shorts sur YouTube s’adresse avant tout à des besoins spécifiques et ne devrait pas bouleverser les habitudes de la plupart des utilisateurs. Reste à voir si cette fonctionnalité trouvera son public ou si elle restera une option marginale dans l’écosystème des vidéos courtes.

