Deuxième plateforme la plus utilisée au monde pour écouter, visionner ou télécharger du contenu, YouTube a été créé en 2005. C’est l’application de streaming vidéo la plus populaire au monde. Pour satisfaire ses utilisateurs, elle offre un large éventail de possibilités au quotidien. Savez-vous qu’il est possible d’écouter votre musique préférée sur YouTube en arrière-plan sur votre smartphone Android ou sur votre iPhone ? Eh bien, c’est une fonctionnalité accessible pour tous les abonnés YouTube Premium. Mais quelques astuces existent pour tous les non-abonnés. Découvrez quelles sont ces astuces dans ce tutoriel !

YouTube en arrière-plan avec l’application Black Screen

Cette solution permet d’avoir l’usage de votre téléphone et profiter de YouTube en fond. Avec l’application Black Screen, vous pouvez éteindre l’écran lors de l’utilisation de n’importe quelle appli et économiser par la même occasion votre batterie. Après avoir téléchargé Black Screen sur Play Store, procédez comme suit :

Lancez l’application sur votre téléphone ;

Une notification vous sera demandée pour autoriser son utilisation ;

Cliquez sur « OK » ;

» ; Ouvrez l’application Black Screen ;

Cliquez sur « Commencer » ;

» ; Lancez YouTube ;

Éteignez votre écran.

Vous constaterez que YouTube continue toujours de marcher.

Choisir des applications tierces pour mettre YouTube en arrière-plan

Avec le mode « PIP » ou picture in picture, iOS et Android ont trouvé un moyen parfait pour satisfaire l’envie des passionnés de musique et de vidéo.

Ce mode permet de réduire l’encart vidéo à un tout petit carré et de continuer à naviguer sur votre téléphone. Avec ces deux applications gratuites, voici comment vous pouvez mettre YouTube en arrière-plan sans couper votre musique préférée :

NewPipe

Simple et intuitive, NewPipe a été créée pour offrir une expérience YouTube originale sans publicités gênantes sur votre smartphone. Elle permet aussi de télécharger des vidéos pour les visionner hors-ligne. Cependant, son plus grand avantage est le fait de pouvoir écouter ou regarder les vidéos en arrière-plan. Il vous suffit de le télécharger sur le site newpipe.net, l’installer et l’utiliser.

L’application gratuite Youtube Vanced

YouTube Vanced est une application gratuite qui offre de nombreux avantages, notamment la lecture en arrière-plan, le blocage des publicités et bien plus encore. Pour profiter de cette application, vous pouvez la télécharger sur vancedmanager.com et l’installer.

Utiliser les navigateurs Chrome et Firefox

Voici comment procéder sur chacun de ces navigateurs.

Sur Chrome

Google Chrome est l’un des meilleurs navigateurs du moment. Il est aussi le plus utilisé par les utilisateurs d’Android. Avec sa panoplie de fonctionnalités, vous pouvez ajouter de nombreuses améliorations à Chrome afin de le distinguer des autres.

L’un des avantages de Google Chrome, c’est qu’il pèse peu et consomme à peine lorsqu’il fonctionne. L’application est disponible sur Play Store.

Pour mettre YouTube en arrière-plan dans Google Chrome, suivez ces instructions :

Ouvrez votre navigateur Google Chrome sur votre téléphone ou votre tablette ;

Mettez youtube.com dans l’adresse Web ;

dans l’adresse Web ; Choisissez n’importe quelle chanson ou vidéo que vous voulez écouter ou voir en arrière-plan ;

Minimisez l’application et cliquez sur Play pour mettre la vidéo en marche.

Avec l’application en arrière-plan, vous pouvez continuer à faire autre chose, sauf pour passer un appel. Dans ce cas, vous devez mettre en pause la vidéo.

Sur Firefox

Firefox est un navigateur Web très prisé par les internautes. Il permet d’ailleurs de mettre YouTube en arrière-plan. Vous pouvez accéder directement à YouTube en ouvrant Firefox et en allant sur le site officiel de l’application de streaming. Afin de lire les vidéos en fond, recherchez dans l’onglet Extensions de Firefox le plugin Vidéo Background Play Fix et ajoutez-le sur votre navigateur.

Mettre l’application YouTube en arrière-plan sur Android

Si vous ne voulez pas manquer une seule seconde ce qui se passe sur votre smartphone Android, vous pouvez juste minimiser l’application YouTube et revenir à une grande taille, une fois que votre tâche sera finie.

Vous pouvez créer une petite fenêtre flottante et y mettre d’autres applications. Cela vous aide dans la manipulation de votre téléphone, car n’oubliez pas que quand vous mettez YouTube en arrière-plan, vous l’aurez toujours actif.

Pour mettre l’application YouTube en arrière-plan sur votre smartphone Android, vous pouvez procéder comme suit :

Ouvrir YouTube sur votre Android ;

Démarrer une vidéo et attendre que le contenu soit lu pendant quelques secondes ;

Réduire l’application.

Vous allez voir la vidéo en petit et en arrière-plan.

Passer par YouTube Premium

S’abonner à YouTube Premium vous offre plusieurs avantages. Lancée en juin 2018, cette offre comprend YouTube Music. Elle vous permet de télécharger des vidéos et d’écouter de la musique en arrière-plan. Toutefois, YouTube Music se limite aux simples contenus musicaux.

Mais pour pouvoir écouter toutes les vidéos en fond de votre téléphone ou tablette, choisissez le forfait à 12,99 euros par mois. De plus, l’offre vous épargne les publicités et inclut les services YouTube Music Premium et Google Play Musique.