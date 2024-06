Assassin’s Creed Infinity devient Animus Hub

Clap de fin pour les conférences vidéoludiques de l’année 2024. Plusieurs grands noms du jeu vidéo étaient à l’honneur pour dévoiler leurs pépites, et parmi eux, Ubisoft. Le studio français a d’ailleurs profité de sa propre conférence Ubisoft Forward pour présenter son prochain opus majeur qu’est Assassin’s Creed Shadows. Mais pas seulement : l’arrivée du jeu marquera le lancement du projet Assassin’s Creed Infinity, désormais baptisé Animus Hub.

« Vous êtes dans l’Animus. Assassin’s Creed Shadows est lancé à partir de l’Animus Hub »

Depuis le premier volet de la saga Assassin’s Creed, un élément clé était toujours présent dans tous les jeux. Il s’agit de l’Animus, la machine permettant d’exploiter la mémoire génétique pour créer une réalité virtuelle en 3D. Cette dernière peut être explorée au profit du sujet.

Malheureusement, au fil des années et des titres, cet élément est de moins en moins exploité. L’Animus est même devenue une simple ligne sans importance majeure dans les derniers opus. Pourtant, Ubisoft a déjà tenté de faire de la machine un outil pouvant relier tous les jeux de la licence, assurant aussi une continuité et une cohérence scénaristique entre chacun d’eux. Ce projet avait un nom : Assassin’s Creed Infinity.

Avec la sortie imminente d’Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft décide de remettre le projet sur les rails. Le vice-président et producteur exécutif de la licence, Marc-Alexis Côté, a alors profité d’une interview avec Game File pour apporter quelques nouvelles. Selon lui, Assassin’s Creed Infinity deviendra un hub qui, par le biais de l’Animus, servira à mettre chaque univers et chaque jeu dans une timeline bien élaborée. De ce fait, les joueurs peuvent se situer exactement dans le temps et l’espace et distinguer les jeux majeurs des spin-offs.

Marc-Alexis Côté ajoute également que le projet Assassin’s Creed Infinity change de nom. Désormais, il porte le nom Animus Hub, en référence à la fameuse machine dans les jeux Assassin’s Creed. Et quoi de mieux pour relancer la machine que le prochain titre de la licence ? “Vous êtes dans l’Animus. Le jeu [Assassin’s Creed Shadows, ndlr] est lancé à partir de l’Animus”, conclut le vice-président.

Ces mots présagent donc l’arrivée d’Animus Hub en parallèle avec Assassin’s Creed Shadows, soit le 15 novembre 2024. Espérons plus d’informations de la part d’Ubisoft sur ce fameux logiciel dans les prochains mois.