Amazon développe une série live action Totally Spies

Amazon lance actuellement une adaptation live-action du dessin animé culte français Totally Spies. Selon un rapport du magazine américain Variety, Will Ferrell en sera le producteur exécutif. Le live-action Totally Spies suivra Sam, Clover et Alex dans leur vie sociale en tant qu’étudiantes et dans leurs missions pour sauver le monde. Pour le moment, aucune actrice n’a été choisie pour incarner les trois filles.

Une collaboration entre Amazon MGM Studios et Banijay Kids & Family

Le live-action Totally Spies est décrit comme une adaptation YA de la série animée des années 2000. YA signifiant Young Adult, autrement dit une fiction techniquement écrite pour des adolescents mais lue par des adultes. Banijay Kids est une société de médias française Banijay Kids, anciennement connue sous le nom de Marathon Média.

Le live-action suivra Sam, Clover et Alex alors qu’elles sauvent le monde en tant qu’espions internationaux, tout en essayant de survivre aux hauts et aux bas de la vie universitaire de première année. Aucun écrivain ni acteur ne sont encore connus. Néanmoins, on retrouve parmi les producteurs exécutifs, Will Ferrell, Jessica Elbaum et Alix Taylor sous la bannière Gloria Sanchez Productions.

Benoît Di Sabatino, PDG de Banijay Kids & Family, a déclaré que son équipe était honorée de rejoindre un tel bastion de productrices axées sur les femmes au sein de Gloria Sanchez Productions afin de produire pour Amazon Prime Vidéo.

Totally Spies, plus de 180 épisodes et une septième saison en France

Sortie en 2002, la série Totally Spies originale a été créée par Vincent Chalvon-Demersay et David Michel. La série tournait autour de l’amitié emblématique de trois adolescentes de Beverly Hills en Californie. Elles furent recrutées par l’agence d’espionnage WOOHP pour résoudre les crimes dans le monde. Les trois espionnes sont équipées de matériels d’espionnage déguisés en accessoires féminins, comme des chaussures à talons hauts ou des rouges à lèvres.

Totally Spies s’est décliné en plus de 180 épisodes depuis ses débuts en 2002. La série a donné naissance à un film « Totally Spies ! The Movie » et à une émission dérivée, The Amazing Spiez. Ayant connu un énorme succès, la série a récemment lancé sa septième saison en France et sera diffusée sur Cartoon Network aux États-Unis, plus tard cette année.